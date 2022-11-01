Именно установки NASAMS прикрывают столицу Соединенных Штатов – Вашингтон. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Система ПВО на высоком уровне, но закрыть небо на 100% не получится

Одна установка NASAMS содержит 6 ракет, а одна батарея – это 3 пусковые установки и 1 машина вычисления траектории полета объекта. Именно машина вычисления является самой ценной. Так, вычисление траектории полета объекта и прокладка маршрута для запуска противоракеты – это самая сложная часть работы ПВО.

Эти машины, которые входят в пусковую батарею и являются самыми ценными, потому что ПВО – это сеть,

– заметил военный эксперт.

По его мнению, в настоящее время в Украине система противовоздушной обороны на очень высоком уровне. Ведь из более чем 50 ракет, которые страна-агрессор 31 октября запустила по украинским городам, наши силы ПВО сбили почти 90%.

В то же время, он подчеркнул, что невозможно закрыть небо на все 100%. Так, даже израильский "железный купол" допускает прорыв собственной обороны. Впрочем, системы NASAMS позволят нам улучшить показатели сбитых вражеских ракет.

Черник рассказал, чем Украине помогут NASAMS: смотрите видео

Есть ли у NASAMS преимущества над IRIS-T

Кроме того, сейчас украинское небо прикрывает и немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T. ЗРК составит конкуренцию американским системам NASAMS.

IRIS-T – это подвижная установка и имеет 8 ракет, а NASAMS – стационарная, имеющая 6 ракет,

– сообщил Черник.

По его словам, сравнивать эти две системы ПВО это как сравнивать автомобили BMW и Mercedes. Это просто фирмы в одном кластере производства вооружений, которые конкурируют.

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