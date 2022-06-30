Мошенники от имени Виталия Кима звонят и просят помощи у украинцев

Украинцы с 24 февраля объединились так, как никогда раньше. Все работают над общим делом – победой. Однако некоторые, к сожалению, решили нажиться на беде.

С начала полномасштабной войны глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким очень полюбился украинцам. Ведь его положительные видео помогали людям не падать духом.

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Такой народной любовью решили воспользоваться мошенники. Они стали звонить от имени председателя ОВА и просить денег. Сам Ким заверил, что он никому не звонит по телефону и никаких денег не просит. Поэтому, если вам вдруг позвонит "Виталий Ким" – не верьте.

Официально говорю – у нас все есть. Мы справляемся. Есть предприятия, помогающие добровольно. Я никому не звоню, и от меня никто не может звонить. Точка,

– подчеркнул Ким.

Правоохранители разоблачили мошенников, воровавших у украинцев деньги

Накануне в Офисе генпрокурора сообщили, что разоблачили преступную группу, которая обманывала украинцев и воровала у них деньги. По данным следствия, мошенники создали ряд фейковых вебресурсов, похожих на официальные правительственные сайты Украины и ЕС. Они предлагали пострадавшим от войны получить помощь от ЕС.

Когда украинцев заполняли поле с реквизитами своих банковских карт для якобы оплаты комиссии за транзакцию при начислении денежной помощи, злоумышленники списывали все деньги с карт. В общей сложности они цинично обманули около 5 тысяч отверженных украинцев. Заработали они на этом более 10 миллионов гривен.

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