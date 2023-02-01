В Черниговской области вражеская мина попала в подвал частного дома: есть погибшие и раненые

Россияне продолжают обстреливать пограничные регионы Украины. В среду, 1 февраля, оккупанты из минометов ударили по населенным пунктам Черниговской и Сумской областей.

В оперативном командовании "Север" сообщают, что с 14:50 до 15:30 в селе Студенок Сумской области зафиксировали 17 прилетов. Обстрелы производили из минометов 120 миллиметра.

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Мина прилетела в подвал дома

Как отмечают, в результате обстрела Студенок пострадавших нет.

В этот день с 15:10 до 15:40 зафиксировали 14 прилетов из миномета 120 миллиметров в районе села Елино в Черниговской области.

В результате попадания мины в подвал частного дома погибли четверо местных жителя. Один получил ранения, его доставили в лечебное учреждение.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семьям погибших. Вечная память!

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