В Черниговской области вражеская мина попала в подвал частного дома: есть погибшие и раненые
Источник:ОК "Север"
Россияне продолжают обстреливать пограничные регионы Украины. В среду, 1 февраля, оккупанты из минометов ударили по населенным пунктам Черниговской и Сумской областей.
В оперативном командовании "Север" сообщают, что с 14:50 до 15:30 в селе Студенок Сумской области зафиксировали 17 прилетов. Обстрелы производили из минометов 120 миллиметра.
Важно "Дрон для папиной роты": 11-летняя дочь погибшего военного организовала сбор на беспилотник
Мина прилетела в подвал дома
Как отмечают, в результате обстрела Студенок пострадавших нет.
В этот день с 15:10 до 15:40 зафиксировали 14 прилетов из миномета 120 миллиметров в районе села Елино в Черниговской области.
В результате попадания мины в подвал частного дома погибли четверо местных жителя. Один получил ранения, его доставили в лечебное учреждение.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семьям погибших. Вечная память!
Всех ВСУ на войне: что известно
- Несмотря на безумные потери, которые ежедневно несут россияне, они продолжают атаковать позиции украинских подразделений и идти в наступление. В сведении Генштаба ВСУ заметили, что враг не прекращает наступательные действия в Лиманском и Бахмутском направлениях.
- 1 февраля на одного "двухсотого" в составе врага стало больше. ВСУ ликвидировали генерального секретаря Федерации каратэ России Сергея Увицкого в боях за Донбасс.
- Уже сами военкоры из России жалуются на безумные потери среди десантуры. Один из военкоров рассказал, что с начала полномасштабного вторжения по сентябрь 2022 года Россия потеряла 40 – 50% своих десантников. Скоро некому будет в фонтанах купаться.
- Заметим, что за прошедшие сутки наши бойцы ликвидировали почти 1000 оккупантов, а точнее – 920 русских солдат. Следовательно, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 128 420 бойцов.