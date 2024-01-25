Еще одну категорию военнообязанных забронировали от мобилизации: кого именно

Ростислав Карандеев рассказал о том, какую еще категорию военнообязанных забронировали от службы в армии. В частности, речь идет о работниках учреждений культуры и информационной сферы, относящейся к стратегическому направлению.

Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины рассказал во время интервью, о которых именно медийщиках говорится.

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Кого также забронировали от службы в армии

Ростислав Карандеев рассказал, что они не бронируют военнообязанных деятелей культуры, не являющихся работниками стратегических предприятий, учреждений или организаций.

Однако должностное лицо объяснило, что сейчас они бронируют военнообязанных на тех предприятиях и заведениях, в частности культурной и информационной сферы, относящихся к категории стратегических.

В каждом учреждении культуры и информационной сферы, которое относится к стратегическому направлению, мы обеспечили бронирование 50% военнообязанных. Это, в частности, и Суспильное телевидение, и "Укринформ", и некоторые другие медиаорганизации и телеканалы,

– заявил исполняющий обязанности министра.

Могут ли бронировать деятелей культуры

Ростислав Карандаев рассказал, как он относится к вопросу бронирования деятелей культуры в более широком понимании. По его словам, есть случаи, когда человек вносит достаточно серьезный вклад в усиление обороноспособности Украины, в усиление устойчивости общества, в усиление позиций Украины за рубежом, что тоже очень важно.

Каждый и каждая из нашей сферы вносит свой вклад в будущую победу. Кто-то едет на фронт, кто-то работает в прифронтовой зоне, занимается волонтерской деятельностью, много работает с нашими военными в госпиталях, кто-то выступает за границей, собирает средства для наших Вооруженных Сил. Кто-то работает в заведениях культуры, где они работали до этого, и люди ходят, смотрят их представления, смотрят концерты, читают книги этих людей,

– заявил исполняющий обязанности министра.

Он признал, что это важные люди для украинской культуры, как вообще культура важна для обеспечения устойчивости и сохранения национальной идентичности.

Однако он заверил, что невозможно забронировать деятелей культуры, не являющихся работниками предприятий, учреждений и организаций, отнесенных к стратегическому направлению. Так что министерство таких людей не бронирует.

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