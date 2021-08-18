От мощного урагана пострадала Буковина ветер ломал деревья как спички: фото и видео
Источник:"Молодий буковинець"
В Черновицкой области 17 августа люди стали свидетелями мощного урагана. Ветер был настолько сильным, что валил деревья.
Видео с последствиями непогоды люди публиковали в соцсетях. Они свидетельствуют, что через завалы на некоторых автотрассах проезд затруднен.
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Ураган на Буковине 17 августа наделал беды
По территории Черновицкой области 17 августа пронеслись ливни с сильным ветром. Люди видели немало завалов из ветвей и поваленных деревьев на дорогах.
Некоторые дороги на Буковине завалены ветками / Фото Ярослава Адамчук
Завалы стали следствием сильного ветра / Фото Ярослава Адамчук
Свидетель последствий непогоды Ярослав Адамчук написал в фейсбуке, что проезд из-за урагана затруднен по трассе Черновцы – Берегомет.
Ветровой задел и часть бывшего Новоселицкого района. Местный паблик "Район-Инфо" в соцсетях сообщил, что деревья упали на дорогу к селам Берестя и Малиновка.
Ветер был настолько сильным, что ломал деревья как спички / Фото "Район-Инфо"
Сломанные деревья осложняли движение по автодорогам / Фото "Район-Инфо"
Заметим, каких-то три недели назад, в конце июля, Черновцы пострадали от сильного ливня. Тогда дороги и железные пути оказались под водой.
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