От начала вторжения оккупанты убили на Николаевщине 134 гражданских, среди них 6 детей

С начала войны России против Украины в Николаевской области погибли 134 гражданских лица. Еще 415 мирных жителей получили ранения.

К сожалению, среди погибших есть шестеро детей. Такие цифры привел глава областной военной администрации Виталий Ким, передает 24 канал.

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"С начала российской агрессии в Николаевской области погибли 134 человека, в том числе шестеро детей. Еще 415 наших граждан получили ранения, среди них 30 детей", – сказал Ким.

Кроме того, оккупанты повредили 1622 гражданских объекта, из которых:

1200 – жилые дома,

а 422 – школы, детсады, объекты гражданской инфраструктуры и т.д.

Заметим, что российские оккупанты 29 марта нанесли авиаудар по Николаевской ОВА. Число жертв увеличилось уже до 15 человек. Также известно о 36 раненых. 5 из них находились в тяжелом состоянии. Один человек, к сожалению, погиб в больнице.

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