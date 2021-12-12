От новой главы МИД Германии требуют четкой позиции по "Северному потоку-2"
Источник:Die Welt
Представители Бундестага Германии обратились в новое министерство иностранных дел. Аннулену Бербок просят сформулировать четкую позицию по поводу российского проекта "Северный поток-2".
Об этом обращении сообщил председатель комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген. Политик считает, что в этой ситуации крайне важна единодушная позиция Запада.
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В комитете говорят, что необходимо противостоять российской эскалации и путь для этого экономические санкции.
Невозможно представить, чтобы "Северный поток-2" был запущен, если Россия действительно снова нападет на Украину,
– сказал Реттген.
При этом политик считает, что Берлин должен продолжить переговоры с Россией, однако не для того, чтобы прикрывать свое бездействие. Международные партнеры ожидают, что Европа будет более активно участвовать в политике безопасности.
Канцлер Шольц ранее пригрозил санкциями России
Отметим, что новый канцлер Германии Олаф Шольц предупредил Москву о последствиях эскалации против России. Преемник Меркель на должности заверил, что выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины.
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Последние новости о запуске "Северного потока-2"
- Строительство "Северного потока-2" уже завершили.
- Эксплуатировать газопровод могут начать только после сертификации.
- СМИ не исключали, что, несмотря на угрозу штрафа, оператор может запустить "Северный поток-2" и без сертификации.
- По словам посла Германии в Украине Анки Фельдгузен, трубопровод не будет работать еще полгода.
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