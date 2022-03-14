От падения обломка ракеты на Куреневке погиб человек, есть ранены, – Кличко

Виталий Кличко рассказал, что обломки ракет упали на киевской Куреневке. К сожалению, есть жертвы и раненые.

Мэр Киева рассказал, что обломки российской ракеты упали на дорогу на Куреневке. Об этом Кличко написал в 12:17 14 марта по Киеву.

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Из-за падения обломков на Куреневке погиб человек

Буквально недавно (говорится о 12:17 14 марта – 24 канал) обломки ракеты упали на дорогу на Куреневке. Один человек погиб, шесть раненых. Двух раненых забрала скорая,

– сообщил Кличко.

Мэр добавил, что полностью уничтожен троллейбус без пассажиров.

"Повылетали стекла, поврежденные балконы окрестных домов и коммерческие помещения на первых этажах", – объяснил Кличко.

Добавил, что на 12:17 14 марта спасатели и бригады скорой работают на месте.

Обломки ракеты убили человека в Киеве / Фото из телеграма Виталия Кличко

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