От падения обломка ракеты на Куреневке погиб человек, есть ранены, – Кличко
Источник:телеграм Виталия Кличко
Виталий Кличко рассказал, что обломки ракет упали на киевской Куреневке. К сожалению, есть жертвы и раненые.
Мэр Киева рассказал, что обломки российской ракеты упали на дорогу на Куреневке. Об этом Кличко написал в 12:17 14 марта по Киеву.
Важно 15-летняя девушка погибла в результате обстрела в Дергачах Харьковской области
Из-за падения обломков на Куреневке погиб человек
Буквально недавно (говорится о 12:17 14 марта – 24 канал) обломки ракеты упали на дорогу на Куреневке. Один человек погиб, шесть раненых. Двух раненых забрала скорая,
– сообщил Кличко.
Мэр добавил, что полностью уничтожен троллейбус без пассажиров.
"Повылетали стекла, поврежденные балконы окрестных домов и коммерческие помещения на первых этажах", – объяснил Кличко.
Добавил, что на 12:17 14 марта спасатели и бригады скорой работают на месте.
Обломки ракеты убили человека в Киеве / Фото из телеграма Виталия Кличко
В КГГА рассказали, как прошла ночь 13 марта в Киеве – смотрите видео