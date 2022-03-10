От пилота остался только пепел: украинские бойцы сбили вражеский Су-25

Украинские войска продолжают снизить вражескую технику как на земле, так и в небе. Очередной добычей наших защитников стал враждебный Су-25.

Сбить вражеский самолет удалось бойцам 10-й горно-штурмовой бригады. Около 01:30 они сбили самолет Су-25.

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После падения от самолета остались лишь обломки. По ним и установили, что он находился на вооружении русских войск в Приморском крае.

Пилот самолета не смог катапультироваться. От него остался только обугленный кусок.



Обугленный труп российского пилота, бомбившего Украину / Фото "Милитарный"

Перед тем Генштаб подтвердил, что за двое суток украинские военные сумели сбить четыре самолета Су-25 и два вертолета противника.