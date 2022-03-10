Збити ворожий літак вдалося бійцям 10-ої гірсько-штурмової бригади. Близько 01:30 вони збили літак Су-25.

Варте уваги Ми знаємо, хто бомбить наші міста і йдемо за вами, – військова звернулась до рашистів

Після падіння від літака залишилися лише деякі уламки. За ними й встановили, що він перебував на озброєнні російських військ аж у Приморському краї.

Пілот літака не зміг катапультуватися. Він нього залишився лише обвуглений шматок.



Обвуглений труп російського пілота, який бомбив Україну / Фото "Мілітарний"

Перед тим Генштаб підтвердив, що за дві доби українські військові зуміли збити чотири літаки Су-25 та два вертольоти противника.



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