От ПВО до МиГ и БТРов: Польша предоставит Украине новый пакет военной помощи

Польша предоставляет новый пакет военной помощи. Там будут польские БТР Rosomak, самоходные минометы Rak, системы ПВО и т.д.

Новый пакет помощи очень нужен именно сейчас. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время визита в Польшу.

К теме Зеленский и Дуда договорились о мощном оборонном пакете для Украины

Что войдет в пакет помощи

Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписали протокол о поставках оборонной техники Украине. Украинский президент рассказал, что войдет в пакет помощи:

БТР "Росомак",

самоходные минометы Rak,

системы ПВО Piorun,

МиГи и другое вооружение.

Также Зеленский отметил, что договорились о совместном производстве вооружений и боеприпасов.

Эта сила сейчас нам очень нужна. Мы говорим не только о поддержке, но и о сотрудничестве. Это тоже для нас приоритет. В том числе, в формате закупок. То, что усиливает оборонный потенциал как Украины, так и Польши,

– добавил Зеленский.

Танки уже в Украине

Глава государства констатировал, что польские танки уже на поле боя. Ранее в Украину отправили 4 истребителя МиГ-29 от Польши, а еще 4 — отправят впоследствии.

Президент Анджей Дуда отметил, что Варшава готова отправить еще 6 таких самолетов. Зеленский выразил надежду, что в скором времени будет "создана авиационная коалиция".