От ракеты должны были погибнуть все люди на вокзале, – мэр Краматорска
8 апреля 2022 , 15:16Читати новину українською
Российские террористы планировали убить всех людей, которые находились на вокзале в Краматорске. Речь идет о 4 тысячах мирных украинцев.
Эту информацию на брифинге сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко. Об этом сообщает 24 канал.
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Ракета "Точка-У" попала рядом с вокзалом. Поэтому тысячам людям просто повезло и они остались живы.
Многим тысячам людей повезло, просто повезло. От этой ракеты должны были погибнуть все присутствующие. Она настолько мощная,
– сказал Гончаренко.
Он подчеркнул, что россияне нанесли умышленный удар по железнодорожному вокзалу.
К теме смотрите видео из Краматорска до и после ракетного удара: