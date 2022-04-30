От рук российских оккупантов погибли 219 украинских детей

Российская армия воюет не только с Вооруженными Силами Украины. Оккупанты убивают всех – гражданских и даже маленьких детей.

Армия агрессора убивает детей

Россияне совершили в Украине множество военных преступлений. Из-за них пострадали, по меньшей мере, 617 детей.

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По состоянию на утро 30 апреля официальное число погибших детей не изменилось – 219 человек. Число раненых составляет более 398 несовершеннолетних. Такое количество не является окончательным. Ведь в городах, где проходят боевые действия, информацию еще устанавливают. Также нет данных с захваченных территорий и недавно освобожденных.

В каких областях больше всего пострадавших детей

В Донецкой области 139 пострадавших;

Киевской – 115;

Харьковской – 95;

Черниговской – 68;

Херсонской – 44;

Николаевской – 43;

Луганской – 37;

Запорожской – 27;

Сумской – 17;

в Киеве – 16;

Житомирской области – 15.

Также российская армия повредила 1570 учебных заведений. К сожалению, 111 из них уже не подлежат восстановлению. Только ремонтом не обойтись – эти учреждения придется строить заново.

Последние новости о войне в Украине

По состоянию на 30 апреля российские оккупанты пытаются полностью захватить Донбасс, чтобы получить сухопутный коридор во временно оккупированный Крым. Враг идет в наступление и бьет по позициям ВСУ. Однако все попытки россиян захватить новые территории – бесполезны.

Сейчас самые горячие точки находятся под Изюмом, на Запорожье и Донбассе.

Чтобы усилить свои позиции, Россия перемещает подразделения из Белгородской области в Изюм.

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