Почти по всему Крыму слышали серию взрывов: партизаны пишут о прилетах в Алуште по части ФСБ

В аннексированном Крыму вечером 23 мая было громко. Оккупанты сообщали о взрывах в разных городах украинского полуострова.

По предварительным данным, громкие звуки слышали от Симферополя до Судака, в Алуште также, предположительно, были прилеты. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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В Алуште по части ФСБ были прилеты

Российские захватчики писали, что якобы "все вражеские цели в небе были сбиты". Однако в сети люди распространяли кадры, которые опровергали тезисы оккупантов.

В частности, в сети распространяли момент со взрывом во временно оккупированной Алуште. На месте попадания образовался огненный шар дыма.

В Алуште был прилет: смотрите видео

Кроме того, партизаны из движения "Атеш" писали, что в результате прилета в Крыму у россиян есть "двухсотые". Больше данных будет известно 24 мая от агентов движения сопротивления.

Крымчане вы слышите звуки взрывов! Это результат нашей совместной работы как одной команды,

– отметили в "Атеше".

Также в сети писали, что вблизи Алушты мог быть прилет в воинскую часть ФСБ. А в Перевальном могло прилететь в воинскую часть бригады береговой охраны.

В Алуште слышали взрывы / Видео с телеграм-канала "Крымский ветер"

По данным оккупантов, эта атака якобы была комбинированной: с ракетами и дронами. Российская ПВО "сбила 8 целей в небе", а также россияне жалуются о "высокой вероятности пусков с моря безэкипажных катеров".

В местных чатах жители Алушты также писали, что под городом снесли какую-то антенну. Но очевидно все станет понятно, когда на месте событий рассеется дым.

В Крыму был веселый вечер 23 мая

Местные паблики начали сообщать о взрывах в Крыму в 22:14. По данным местных жителей, взрывы слышали в Симферополе, а также в Саках.

Также российские пропагандисты писали о "работе противовоздушной обороны". Взрывы также слышали и в Гвардейском.

Кроме того, крымские телеграм-каналы писали о взрывах в районе Перевального, которые слышали в Ялте и Алуште. Оккупанты писали, что полуостров якобы атакуют беспилотники, хотя доказательств своим словам, как всегда, не привели.

В то же время паблики писали, что между Орловкой и Качей работает вражеская ПВО. А в Белогорске насчитали до 15 взрывов.

Некоторые пропагандистские каналы писали, что Крым якобы атакуют баллистикой. Россияне на полуострове насчитали в небе "до 16 ракет". Также взрывы слышали в Судаке.

Также взрывы раздавались и на севере Крыма, в частности, в Джанкое и Бахчисарае. По данным оккупантов, атака якобы была комбинированная. Громко было и в Евпатории, а также в Севастополе. В последнем городе якобы прекратил движение морской пассажирский транспорт.

Стоит отметить, что россияне не могли определиться, какими именно ракетами атаковали Крым. Одни писали, что это якобы ATACMS, а другие, что Storm Shadow.

Местные также писали, что во время атаки на Крым в Симферополе не включали сирену и не было воздушной тревоги. Кроме того, по данным российских пропагандистов, Крымский мост во время тревоги якобы не закрывали, а движение там продолжалось в обычном режиме.

Россияне сообщали, что в сторону поселка Гвардейское Симферопольского района на большой скорости по трассе промчались 4 скорые и 2 пожарные машины. А над Казанками в Бахчисарайском районе "тряслись дома".