От трети до половины жителей Николаева выехали из города, – Ким

После усиления российской агрессии многие люди из Николаева уезжали. Однако большая часть местных все же осталась.

Не покинули город только те люди, которые не имели финансов или не знали, куда им выезжать. Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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"Чтобы быть объективными, от трети до половины (человек – 24 канал) Поехали. Думаю, что это больше зависело от возможностей людей. Это разумно и логично", – подчеркнул Ким.

Остались те, кому нужно кормить семью

Он пояснил, если у людей была возможность (запас денег и место, где можно было провести от 2 месяцев до года), они уехали.

Однако если людям некуда ехать, нужно работать, кормить семьи (они остались – 24 канал),

– заметил Ким.

Важно, жителей Луганщины в очередной раз призвали покинуть область. Главы ОВА Сергей Гайдай отметил, что шансов выжить с каждым днем становится все меньше.

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