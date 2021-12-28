От удара автомобиль согнулся пополам: на Волыни в жутком ДТП погиб молодой человек

На Волыни произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль BMW 518 слетел с дороги.

После этого он врезался в дерево. Инцидент произошел на трассе между поселками Благодатное и Беличи.

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Водитель скончался на месте

Известно, что за рулем находился 27-летний молодой человек. К сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.



ДТП произошло на Волыни / Фото группы "Нововолынск"

Водитель легковушки погиб на месте / Фото группы "Нововолынск"

На фотографиях, опубликованных в сети, видно, что автомобиль сложился пополам. Следователи устанавливают детали в рамках уголовного производства.

На месте работали спасатели

По информации соцсетей, соответствующую часть трассы не посыпали. Поэтому ДТП и произошло.

Спасатели сообщили, что тело погибшего должны были деблокировать с помощью специального инструмента.



Автомобиль размозжился пополам / Фото прессслужбы Нацполиции

На Волыни в этот же день произошли еще 2 аварии

Между селами Омеляно и Голядин района Ковеля мужчина двигался задним ходом на тракторе и насмерть переехал жителя Шацка.

В селе Дачное Луцкого района столкнулись ВАЗ 210994 и Nissan Vanette. По предварительной информации, авария произошла из-за скользкой дороги. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

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