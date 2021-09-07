От вакцины могут вырасти рога, – мэр Франковска поручил наблюдать за секретарем горсовета

7 сентября 2021 , 11:09
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Источник:

фейсбук Руслана Марцинкива

Руслан Марцинкив, который неоднаразово попадал в скандалы, снова отличился. На этот раз мэр Ивано-Франковска пытался остроумно потроллить антивакцинаторов.

Поэтому, во время еженедельного оперативного совещания он дал протокольное поручение наблюдать за секретарем городского совета Виктором Синишиным, не вырастут ли у него "рога и копыта" после прививки.

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Потому что читал в интернете, что такое бывает. Только не пишут, или от первой, или от второй вакцинации. Несмотря на то, что он публично вакцинировался на исполкоме, понаблюдаем, правда ли это,
- продолжил Марцинкив.

По его словам, на днях к нему приходила женщина и доказывала, что не может прививаться, потому что не забеременеет. Мэр попросил медиков развеять этот распространенный миф.

"Давайте кому первому, кто забеременеет после вакцинации, дадим хорошую премию. Скажем, 100 тысяч гривен", – подытожил мэр Ивано-Франковска.

Кто такой Руслан Марцинкив

Руслан Марцинкив - мэр Ивано-Франковска. Он известен своей показательной набожностью и гомофобией, фигурант многочисленных скандалов, в частности - был обвинен в ксенофобии.

Впервые был избран мэром Ивано-Франковска в 2015 году, в 2020-м повторил свой успех и победил уже в первом туре.

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Автор: Олег Васьків