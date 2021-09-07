От вакцины могут вырасти рога, – мэр Франковска поручил наблюдать за секретарем горсовета

Руслан Марцинкив, который неоднаразово попадал в скандалы, снова отличился. На этот раз мэр Ивано-Франковска пытался остроумно потроллить антивакцинаторов.

Поэтому, во время еженедельного оперативного совещания он дал протокольное поручение наблюдать за секретарем городского совета Виктором Синишиным, не вырастут ли у него "рога и копыта" после прививки.

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Потому что читал в интернете, что такое бывает. Только не пишут, или от первой, или от второй вакцинации. Несмотря на то, что он публично вакцинировался на исполкоме, понаблюдаем, правда ли это,

- продолжил Марцинкив.

По его словам, на днях к нему приходила женщина и доказывала, что не может прививаться, потому что не забеременеет. Мэр попросил медиков развеять этот распространенный миф.

"Давайте кому первому, кто забеременеет после вакцинации, дадим хорошую премию. Скажем, 100 тысяч гривен", – подытожил мэр Ивано-Франковска.

Кто такой Руслан Марцинкив Руслан Марцинкив - мэр Ивано-Франковска. Он известен своей показательной набожностью и гомофобией, фигурант многочисленных скандалов, в частности - был обвинен в ксенофобии.



Впервые был избран мэром Ивано-Франковска в 2015 году, в 2020-м повторил свой успех и победил уже в первом туре.

Скандалы с Марцинкивым: коротко

Мэр Франковска в 2020 году, несмотря на карантин, дал указание организовать в городе рождественскую ярмарку. Так он хотел поддержать местных предпринимателей.

В 2018 году Марцинкив после футбольного матча, в котором команда МФК "Прикарпатье" уступила ФК "Колос" с Ковалевки, набросился на судей встречи. Он грубо обругал рефери и заявил, что их подкупили.

В том же году после выступления группы "Хамерман знищує віруси" на фестивале Porto Franko поручил освятить сцену, на которой выступали музыканты.

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