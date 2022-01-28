От взрыва в Запорожье разрушены 7 квартир: есть угроза обвала дома

В Запорожье 28 января прогремел мощный взрыв, который разрушил 7 квартир. Спасатели не исключают угрозу обвала конструкции.

На месте происшествия несколько часов подряд работают сотрудники ГСЧС. Они делают все возможное, чтобы укрепить несущие балки со второго на третий этаж.

Важно В Запорожье в многоквартирном доме произошел взрыв, есть жертва

Как сказал первый заместитель начальника ГСЧС в Запорожской области Владимир Матросов, четвертый этаж просел и квартиры, которые расположены вокруг эпицентра, являются достаточно опасными.

На данный момент спасателям удалось зафиксировать опоры 3 этажа для предотвращения дальнейшей разрушения. Кроме того, спасатели хотят еще раз убедиться, что под завалами нет людей.

Место взрыва в Запорожье / Фото ГСЧС

Какова ситуация на месте взрыва

По состоянию на 12:00 спасатели завершили поисковые работы. Подразделения ГСЧС, во взаимодействии с коммунальными службами продолжают разбирать разрушенные конструкции.

ГСЧС развернут мобильный пункт обогрева. Жителям дома, где возникло чрезвычайное происшествие оказывают помощь психологи ГСЧС. Привлечен строительный кран коммунальных служб с целью обеспечения безопасного проведения работ,

– рассказали спасатели.

Нацполиция организовала охрану общественной безопасности и недопущение мародерства. Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям и решается вопрос о временном расселении.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлекли 88 человек и 26 единиц техники, из них от ГСЧС:

40 спасателей,

10 единиц техники.

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