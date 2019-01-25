С Донбасса в Венесуэлу: на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера"

Венесуэльского диктатора Николаса Мадуро от протестующих будут охранять наемники российской частной военной компании "Вагнера", которые до недавнего времени воевали на стороне боевиков на Донбассе.

Эту информацию 24 каналу подтвердили в украинских правоохранительных органах.

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О каком количестве человек идет речь, точно не известно. Некоторые источники сообщают, что их может быть до полутысячи.

Что такое ЧВК "Вагнера"? Частная военная компания Вагнера – это российская военная структура, формирующаяся из наемников. Была созданной в 2013 году и за это время участвовала в боевых действиях в ряде "горячих точек". В частности, наемники "Вагнера" воевали на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, а также в Судане. Россия не признает наемников на официальном уровне, однако в российских СМИ организация упоминается как частная военная компания под командованием подполковника ВС РФ в отставке Дмитрия Уткина, более известного под позывным "Вагнер".

Можно предположить, что прибытие "вагнеровцев" на подмогу Мадуро коррелирует с другим событием – 24 января президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с венесуэльским диктатором, в ходе которого выразил ему свою поддержку.

По мнению дипломата, эксперта "Майдана иностранных дел" Александра Хары, Венесуэлу активно поддерживает Россия и в финансовом плане, но еще больше Китай. Инвестиции КНР составляют 63 миллиарда долларов. Российские инвестиции – где-то 7 миллиардов. И, по его словам, Путин пообещал Мадуро еще шесть миллиардов на нефтедобывающую отрасль.

Что происходит в Венесуэле? Митингующие в Венесуэле на многотысячном протесте пытаются свергнуть диктатора Николаса Мадуро. Он был во главе страны последние 5 лет и снова объявил о своей победе на очередных выборах в 2018 году. По меньшей мере 26 человек погибли в результате протестов в Венесуэле. И это только те протестующие, лица которых удалось установить.



Тем временем лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает его как "временного президента". Также свою поддержку лидеру оппозиции выразили Канада, Колумбия, Парагвай, Бразилия, Чили и Перу.



Украина поддерживает граждан Венесуэлы в их позиции, а глава МИД Климкин даже сравнил события с теми, что имели место во время Революции Достоинства в Украине.

Протесты в Венесуэле: смотрите видео