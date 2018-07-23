От геологов до юристов: стоимость обучения в украинских вузах

Вступительная кампания-2018 близится к завершению – в этом году абитуриенты до 26 июля (те, кто вступает на основе сертификатов ВНО) должны подать в электронном виде заявления на поступление в высшие учебные заведения.

Для всех желающих бюджетных мест в украинских вузах не хватит. А вот обучение за свой счет в Украине бывает недешевой штукой.



Журналисты 24 канала решили проанализировать цены на обучение на первом курсе в пяти "классических" университетах крупнейших городов Украины: Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, Львовском национальном университете имени Ивана Франко, Харьковском национальном университете имени Василия Каразина, Одесском национальном университете имени Ильи Мечникова и Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара.

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Неудивительно, что самые высокие цены на обучение – в столице. Стоимость обучения на экономических и юридических специальностях здесь в среднем втрое дороже, чем в регионах. Зато цены в регионах отличаются: например, обучение на первом курсе по специальности "учет и аудит" дешевле в Харькове (10500 гривен), по специальности "менеджмент" – во Львове (12789 гривен), "финансы и кредит" – в Днепре (12700), а по специальности "маркетинг" – в том же Львове (9805 гривен).



Первый курс по специальности "право" дешевле обойдется поступающим в ДНУ им. Гончара – 17 тысяч гривен. А вот в Киеве придется выложить втрое больше – 52 530 гривен.



Дороже всего обучение по контракту, ожидаемо, в Киевском национальном университете

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Филологические дисциплины "самые дешевые" в Днепровском университете – от 10500 на украинской филологии до 15 тысяч гривен на иностранном (английский язык). Что интересно, во Львове и Днепре стоимость обучения на иностранной филологии с первым языком английским отличается в цене от французского, немецкого или испанского.



Цены на обучение по специальности "история" колеблются от 10 700 гривен (ЛНУ) до 29850 (Киевский национальный университет), "политология" – от 11 243 (тот же Львовский национальный университет) до 29850 (КНУ). Дешевле учиться юным социологам и журналистам также во Львове, а вот психологам – в Днепре.



Цены на обучение на первом курсе в украинских университетах

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Самые низкие цены во Львове также и на ряд естественных специальностей – так, за первый год обучения юным математикам, физикам, химикам и геологам придется платить по 8695 гривен, в то время как в Харькове, Днепре и Одессе цены колеблются от 10 до 11 тысяч ( кроме геологии в Харьковском национальном университете). Прикладная математика "дешевая" в ХНУ – 10500 гривен, компьютерные науки – в Одесском национальном университете (10928 гривен), а биология – в Днепровском национальном университете – 10 500 гривен. Юные географы в Днепре будут платить в этом году 10,5 тысячи, а первокурсники, которые поступают на специальность "туризм", заплатят в ОНУ 13774 гривны за 1 год обучения. Зато в Киевском национальном университете год обучения на этих специальностях (кроме туризма, прикладной математики и компьютерных наук) будет стоить 29 850 гривен.



Стоимость обучения на точных и естественных науках в КНУ достигает почти 30 тысяч гривен