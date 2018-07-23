Від геологів до юристів: вартість навчання в українських вишах

Вступна кампанія-2018 наближається до завершення – цьогоріч абітурієнти до 26 липня (ті, хто вступає на основі сертифікатів ЗНО) мають подати в електронному вигляді заяви на вступ до вищих навчальних закладів.

Для всіх охочих бюджетних місць в українських вишах не вистачить. А от навчання за власний кошт в Україні буває недешевою штукою.

Журналісти 24 каналу вирішили проаналізувати ціни на навчання на першому курсі у п'яти "класичних" університетах найбільших міст України: Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Львівському національному університеті імені Івана Франка, Харківському національному університеті імені Василя Каразіна, Одеському національному університеті імені Іллі Мечнікова та Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.

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Не дивно, що найвищі ціни на навчання – у столиці. Вартість навчання на економічних та правничих спеціальностях тут в середньому вдвічі-втричі дорожча, аніж у регіонах. Натомість ціни у регіонах відрізняються: наприклад, навчання на першому курсі за спеціальністю "облік і аудит" найдешевше у Харкові (10 500 гривень), за спеціальністю "менеджмент" – у Львові (12 789 гривень), "фінанси та кредит" – у Дніпрі (12 700), а за спеціальністю "маркетинг" – у тому ж Львові (9 805 гривень).

Перший курс за спеціальністю "право" найдешевше обійдеться вступникам до ДНУ ім. Гончара – 17 тисяч гривень. А от у Києві доведеться викласти втричі більше – 52 530 гривень.



Найдорожче навчання за контрактом, очікувано, в Київському національному університеті

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Філологічні дисципліни "найдешевші" в Дніпровському університеті – від 10 500 на українській філології до 15 тисяч гривень на іноземній (англійська мова). Що цікаво, у Львові та Дніпрі вартість навчання на іноземній філології з першою мовою англійською відрізняється в ціні від французької, німецької чи іспанської.

Ціни на навчання за спеціальністю "історія" коливаються від 10 700 гривень (ЛНУ) до 29 850 (Київський національний університет), "політологія" – від 11 243 (той же Львівський національний університет) до 29 850 (КНУ). Найдешевше вчитись юним соціологам та журналістам також у Львові, а от психологам – у Дніпрі.



Ціни на навчання на першому курсі в українських університетах

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Найнижчі ціни у Львові також і на низку природничих спеціальностей – так, за перший рік навчання юним математикам, фізикам, хімікам та геологам доведеться платити по 8 695 гривень, в той час як у Харкові, Дніпрі та Одесі ціни коливаються від 10 до 11 тисяч (окрім геології в Харківському національному університеті). Прикладна математика "найдешевша" у ХНУ – 10 500 гривень, комп'ютерні науки – в Одеському національному університеті (10 928 гривень), а біологія – у Дніпровському національному університеті – 10 500 гривень. Юні географи у Дніпрі платитимуть цьогоріч 10,5 тисячі, а першокурсники, які вступають на спеціальність "туризм", заплатять в ОНУ 13 774 гривні за 1 рік навчання. Натомість у Київському національному університеті рік навчання на цих спеціальностях (окрім туризму, прикладної математики та комп'ютерних наук) коштуватиме 29 850 гривень.



Вартість навчання на точних та природничих науках у КНУ сягає майже 30 тисяч гривень