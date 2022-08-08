Как пережить отопительный сезон в военное время: советы жителям городов и сел

Владимир Зеленский предупредил, что эта зима будет самой сложной за всю историю независимости Украины. Жителям городов и сел дали советы, как пережить предстоящий отопительный сезон.

Каждый день приближает Украину к победе. Зима будет сложной, однако паниковать не стоит. Силы и энергию лучше направить на подготовку к отопительному сезону.

Заметьте жителей Запорожской области просят утеплиться и запастись дровами: зима будет сложной

Людям, проживающим в усадьбах, стоит купить дрова

Олег Попенко – глава правления Союза потребителей коммунальных услуг – заявил, что в частном доме желательно, чтобы были все источники энергии. В частности, речь идет о твердотопливном котле. В то же время украинцам стоит купить:

генератор (до 5 кВт);

дрова (7 – 8 кубов);

солярку (литров 100).

В то же время, цена такого зимнего запаса будет кругленькой. Попенко отметил, что говорится о 30 – 40 тысячах гривен. Закупить все сумеют менее 10% от общего количества домовладельцев.

Если же денег не хватает, стоит купить хотя бы что-нибудь. В какой-то момент это может спасти ситуацию.

Жителям многоквартирных домов лучше запастись сухим спиртом

Между тем, для жителей многоквартирных домов, по словам Попенко, все может быть еще хуже. Поэтому лучше не медлить и запасаться теплыми вещами и сухим спиртом.

Можно приобрести электрообогреватель, и здесь надежда только на то, что выдержит электропроводка. А практика последних лет показывает, что она не выдерживает даже в новых домах. Поэтому первое, что могу посоветовать – проверить проводку во всем доме,

– рекомендует Попенко.

Также самый простой и распространенный совет – запастись толстыми вязаными носками, теплыми домашними костюмами, свитерами и шапками. Кроме того, следует вытащить одеяла. Ими можно завешивать окна, чтобы уменьшить потери тепла.

В Луганской области – катастрофическая ситуация

Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА – сообщил, что ситуация с предстоящим отопительным сезоном в Луганской области – катастрофическая. россияне уничтожили инфраструктуру области. Чтобы восстановить все необходимое для отопительного сезона, нужно работать каждый день. Однако оккупанты ничего не делают.

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