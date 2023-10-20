Отберут ли дочь у самой старшей матери Украины: суд принял решение
Источник:Суспильное
В пятницу, 20 октября, состоялся суд по Валентине Подвербной. Женщина является старейшей матерью Украины.
Это уже не первое судебное заседание. Валентина Подвербная родила дочь Анну-Марию в феврале 2011 года с помощью искусственного оплодотворения. Тогда ей было 65.
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Какое решение принял суд
Дело слушали в Новозаводском районном суде Чернигова. Заседание проходило в закрытом режиме.
Обвиняемая была в суде, но отказалась комментировать решение. "Пойду к своему адвокату, потому что я сама ничего не знаю", – говорит женщина.
Суд постановил отобрать у Валентины Подвербной ее 12-летнюю дочь.
Принято решение забрать малолетнего ребенка от матери, без лишения родительских прав. До достижения малолетним ребенком 14-летнего возраста, то есть сроком до 23 февраля 2025 года,
– сообщила пресс-секретарь Новозаводского районного суда Татьяна Андрушко.
Адвокат самой старшей матери Украины Андрей Котенок говорит, что вместе с подзащитной еще не решили, будут ли подавать апелляционную жалобу. Это нужно сделать в течение 30 дней.
Почему против матери возбудили дело
- 24 апреля 2023 года Анна-Мария Подвербная выложила пост в инстаграме, что мать издевается над ней: не дает мыться, стягивает с нее одежду, царапает, обзывает, то есть издевается морально и физически. Девочка написала, что может покончить с собой. Также мать отказывала в операции на глазах (у девочки врожденное косоглазие) – якобы говорила, что та "специально делает себя косоглазой".
- 25 апреля ребенка забрали от матери и отправили в больницу, а 26 мая перевели в центр социально-психологической реабилитации детей в селе Хмельница.
- Валентина Подвербная посещала дочь, общалась с ней, приносила сладости.
- На Валентину Подвербную полиция не раз составляла административные протоколы: за невыполнение родительских обязанностей и психологическое насилие в ноябре 2022 года (тогда суд не увидел в этом состава нарушения), а затем в апреле 2023 года относительно ненадлежащих санитарно-гигиенических условий проживания ребенка.
- Соседи говорят, что не раз слышали крики из квартиры Подвербных.