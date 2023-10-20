Отберут ли дочь у самой старшей матери Украины: суд принял решение

В пятницу, 20 октября, состоялся суд по Валентине Подвербной. Женщина является старейшей матерью Украины.

Это уже не первое судебное заседание. Валентина Подвербная родила дочь Анну-Марию в феврале 2011 года с помощью искусственного оплодотворения. Тогда ей было 65.

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Какое решение принял суд

Дело слушали в Новозаводском районном суде Чернигова. Заседание проходило в закрытом режиме.

Обвиняемая была в суде, но отказалась комментировать решение. "Пойду к своему адвокату, потому что я сама ничего не знаю", – говорит женщина.

Суд постановил отобрать у Валентины Подвербной ее 12-летнюю дочь.

Принято решение забрать малолетнего ребенка от матери, без лишения родительских прав. До достижения малолетним ребенком 14-летнего возраста, то есть сроком до 23 февраля 2025 года,

– сообщила пресс-секретарь Новозаводского районного суда Татьяна Андрушко.

Адвокат самой старшей матери Украины Андрей Котенок говорит, что вместе с подзащитной еще не решили, будут ли подавать апелляционную жалобу. Это нужно сделать в течение 30 дней.

Почему против матери возбудили дело