Отбили 12 атак, уничтожили 15 танков и 2 вертолета: главное об успехах наших бойцов в зоне ООС

Украинские защитники продолжают наносить потери врагу. Только за эти сутки удалось отбить 12 атак оккупантов и уничтожить десятки единиц техники.

В течение этой недели оккупанты 58 раз атаковали позиции украинских защитников, но все нападения были отбиты. При этом оккупанты в зоне ООС потеряли почти 200 единиц техники.

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Сколько техники потеряли оккупанты

Только сегодня в зоне ООС оккупанты потеряли 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники, 2 вертолета Миг-24 и беспилотник.

За неделю цифры значительно больше:

37 танков;

24 артиллерийские системы;

61 единица бронированной техники;

51 единица автомобильной техники;

5 вертолетов;

17 беспилотников;

2 крылатые ракеты.

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