Отбили 12 атак, уничтожили 15 танков и 2 вертолета: главное об успехах наших бойцов в зоне ООС
17 апреля 2022 , 23:08Читати новину українською
Украинские защитники продолжают наносить потери врагу. Только за эти сутки удалось отбить 12 атак оккупантов и уничтожить десятки единиц техники.
В течение этой недели оккупанты 58 раз атаковали позиции украинских защитников, но все нападения были отбиты. При этом оккупанты в зоне ООС потеряли почти 200 единиц техники.
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Сколько техники потеряли оккупанты
Только сегодня в зоне ООС оккупанты потеряли 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники, 2 вертолета Миг-24 и беспилотник.
За неделю цифры значительно больше:
- 37 танков;
- 24 артиллерийские системы;
- 61 единица бронированной техники;
- 51 единица автомобильной техники;
- 5 вертолетов;
- 17 беспилотников;
- 2 крылатые ракеты.
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