Отбили 7 атак врага и нанесли ощутимые потери оккупантам: отчет защитников Украины в зоне ООС

Российские оккупанты продолжили обстрелы Украины и наступление на нашу землю. Враг не остановился даже на Пасху, но его продвижение остановили героические воины ВСУ.

В зоне ООС сутки 24 апреля показались "жаркими". Враг совершил 7 атак на наши позиции, но потерпел провал и новые потери.

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Новые потери врага в зоне ООС

Наши героические защитники сегодня сожгли 13 российских танков, 3 артиллерийские системы и 17 единиц бронированной техники. Также были уничтожены 4 боевых бронированных машины, 18 единиц автомобильной техники и 4 топливных заправщика.

Кроме того, ВСУ сбили 3 вражеских БПЛА "Орлан-10".

Потери врага по итогам недели

В течение недели наши герои в зоне ООС отразили 63 атаки россиян. В ходе этих наступлений общие потери врага составили:

один зенитный ракетный комплекс;

55 танков;

20 артиллерийских систем;

114 единиц бронированной техники;

6 боевых бронированных машин;

2 единицы специальной инженерной и 62 единицы автомобильной техники;

5 топливозаправщиков;

5 самолетов;

один вертолет;

28 беспилотных летательных аппаратов;

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