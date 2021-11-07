Отбивались камнями: ВСУ с помощью дрона потроллили боевиков – эпическое видео
Источник:телеграм-канал "Последний Блокпост"
Вооруженные силы Украины с помощью дрона потроллили боевиков на оккупированной территории. Российские наемники пытались отбиться камнями.
На опубликованном в телеграм-канале видео видно, как дрон зафиксировал на местности двух боевиков и начал приближаться к ним. После того, как оккупанты заметили его, один из боевиков попытался попасть в летательный аппарат камнем. Однако промахнулся.
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Боевики дважды промахнулись
После неудачной попытки отбиться оккупанты начали двигаться дальше от дрона, а тот – за ними. После нескольких секунд один из боевиков вернулся и снова попытался попасть в дрон камнем, однако и на этот раз не попал.
На несколько секунд дрон отлетел от оккупантов, но затем продолжил троллить их. В телеграм-канале отметили: "На видео ВСУ с помощью дрона троллит оккупантов. У боевиков, как всегда, проблемы с меткостью".
ВСУ потроллили боевиков: смотрите видео телеграм-канала "Последний Блокпост"
Ситуация на Донбассе: последние новости
- В конце октября оккупанты даже открыли огонь с территории шахты имени Засядько, которая расположена в Донецке. В сети обнародовали видеодоказательство.
- Из-за обострения на Донбассе украинские военные впервые применили против оккупантов беспилотник Bayraktar. В Генштабе заявили, что ВСУ продолжат использовать ударные беспилотники в ответ на атаки боевиков.
- В то же время международная неправительственная организация Conflict Armament Research исследовала поставки оружия на Донбасс. В докладе есть доказательства того, что оружие боевиков имеет российское происхождение.