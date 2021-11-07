Отбивались камнями: ВСУ с помощью дрона потроллили боевиков – эпическое видео

Вооруженные силы Украины с помощью дрона потроллили боевиков на оккупированной территории. Российские наемники пытались отбиться камнями.

На опубликованном в телеграм-канале видео видно, как дрон зафиксировал на местности двух боевиков и начал приближаться к ним. После того, как оккупанты заметили его, один из боевиков попытался попасть в летательный аппарат камнем. Однако промахнулся.

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Боевики дважды промахнулись

После неудачной попытки отбиться оккупанты начали двигаться дальше от дрона, а тот – за ними. После нескольких секунд один из боевиков вернулся и снова попытался попасть в дрон камнем, однако и на этот раз не попал.

На несколько секунд дрон отлетел от оккупантов, но затем продолжил троллить их. В телеграм-канале отметили: "На видео ВСУ с помощью дрона троллит оккупантов. У боевиков, как всегда, проблемы с меткостью".

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