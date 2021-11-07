На опублікованому у телеграм-каналі відео видно, як дрон зафіксував на місцевості двох бойовиків і почав наближатися до них. Після того, як окупанти помітили його, один з бойовиків спробував влучити в літальний апарат каменем. Проте промахнувся.
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Бойовики двічі промахнулися
Після невдалої спроби відбитись окупанти почали рухатись далі від дрона, а той – за ними. Після кількох секунд один з бойовиків повернувся і знову спробував поцілити в дрон каменем, однак і цього разу не влучив.
На кілька секунд дрон відлетів від окупантів, але згодом продовжив тролити їх. У телеграм-каналі зазначили: "На відео ЗСУ за допомогою дрона тролить окупантів. У бойовиків, як завжди, проблеми з влучністю".
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- Наприкінці жовтня окупанти навіть відкрили вогонь з території шахти імені Засядька, яка розташована у Донецьку. У мережі оприлюднили відеодоказ.
- Через загострення на Донбасі українські військові вперше застосували проти окупантів безпілотник Bayraktar. У Генштабі заявили, що ЗСУ продовжать використовувати ударні безпілотники у відповідь на атаки бойовиків.
- Водночас міжнародна неурядова організація Conflict Armament Research досліджувала постачання зброї на Донбас. У доповіді є докази того, що зброя бойовиків має російське походження.