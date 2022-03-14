Отбоя не было: воздушная тревога во многих городах Украины длится уже 4 часа

Около 02:30 в ночь на 14 марта в большинстве регионов Украины завыли сирены – гражданам нужно было спуститься в укрытие. Сейчас воздушная тревога длится уже 4 часа, но отбоя до сих пор нигде не было.

Людям стоит находиться в укрытиях до второй сирены, что будет сигнализировать отбой воздушной тревоги, сообщает 24 канал.

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Напомним, тревогу объявили практически во всех областях Украины. Подробный перечень можно увидеть здесь.

В МВД сообщили, что ночь была достаточно сложной. Под Киевом работала артиллерия, а в Харькове раздавались взрывы.

Кроме того, около 5:30 взрывы слышали и в Ровенской области. Как впоследствии сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, в результате авиаудара была повреждена телевизионная башня. Сейчас на месте работают соответствующие службы.

Что делать в случае воздушной тревоги

Когда услышите сирены, включите радио или телевизор – в течение нескольких минут там будут сообщать важную информацию.

Закройте окна, выключите свет и электроприборы, перекройте газ.

Оденьте и возьмите с собой заранее подготовленный "тревожный чемоданчик" с набором необходимых вещей. В частности, там должны быть документы и запас продуктов и воды.

Как можно скорее отправляйтесь в ближайшее укрытие или другое безопасное место.

По возможности предупредите о тревоге соседей и помогите спуститься людям, которые в этом нуждаются.

Оставайтесь в укрытии до сигнала отбоя тревоги. Помните, что покидать его раньше, опасно для жизни.

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Если вы станете свидетелями вспышек или взрывов, не публикуйте в сети никаких фотографий, адресов и координат. Это только поможет врагу.