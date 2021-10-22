Отчаяние и слезы: появились фото Алека Болдуина после выстрела на съемках
Источник:People
На съемочной площадке в США после выстрела Алека Болдуина погибла украинка. Актер после трагического инцидента выглядел подавленным и был в отчаянии.
Случай произошел на ранчо "Бонанза-Крик", где снимали фильм "Ржавчина". В СМИ появились фото и видео с места смертельного инцидента.
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Болдуин кому-то звонил со слезами на глазах
На фотографии 68-летний Болдуин выглядел шокированным. В одной руке он сжимал медицинскую маску, в другой держал мобильный телефон прижатым к уху. СМИ сообщают, что он в отчаянии плакал.
Известно, что его уже опросили правоохранители.
Мистер Болдуин был допрошен следователями и отпущен. Никаких арестов не было... Это расследование остается открытым,
– сказал сотрудник департамента шерифа Санта-Фе.
СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщают, что Болдуин, как и другие актеры, не знал о состоянии оружия, из которого стрелял.
Алек Болдуин после выстрела на площадке / Фото с People
Также появились фото и видео с дрона, на которых видна съемочная площадка. На локацию приехали полицейские и скорая, а место инцидента огородили лентой.
Съемочная площадка, где произошел смертельный выстрел / Фото Santa Fe New Mexican
Как сообщает продюсерская компания Rust Movie Productions LLC, съемочную площадку закрыли, а производство на неопределенное время приостановлено.
Площадка, где произошла трагедия: смотрите видео
Весь актерский состав и съемочная группа были абсолютно шокированы сегодняшней трагедией, и мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким Галины,
– говорится в сообщении.
На данный момент обвинение никому не предъявлено. Расследование инцидента продолжается.
Коротко о трагическом случае на съемках
- Американский актер, комик и писатель Алек Болдуин случайно застрелил 42-летнюю женщину во время съемок фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико.
- Выстрелом задело и режиссера ленты 48-летнего Джоэла Соуза. Он в тяжелом состоянии находится в больнице.
- Погибшую Галину Хатчинс вертолетом доставили в больницу, однако вскоре она умерла.
- Съемки фильма остановили. Полиция проводит расследование.
- Галина Хатчинс родилась и выросла в Украине. В Киеве получила первое образование, впоследствии переехала в США, где стала кинематографисткой. Подробную биографию читайте по этой ссылке.