Отчаяние и слезы: появились фото Алека Болдуина после выстрела на съемках

На съемочной площадке в США после выстрела Алека Болдуина погибла украинка. Актер после трагического инцидента выглядел подавленным и был в отчаянии.

Случай произошел на ранчо "Бонанза-Крик", где снимали фильм "Ржавчина". В СМИ появились фото и видео с места смертельного инцидента.

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Болдуин кому-то звонил со слезами на глазах

На фотографии 68-летний Болдуин выглядел шокированным. В одной руке он сжимал медицинскую маску, в другой держал мобильный телефон прижатым к уху. СМИ сообщают, что он в отчаянии плакал.

Известно, что его уже опросили правоохранители.

Мистер Болдуин был допрошен следователями и отпущен. Никаких арестов не было... Это расследование остается открытым,

– сказал сотрудник департамента шерифа Санта-Фе.

СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщают, что Болдуин, как и другие актеры, не знал о состоянии оружия, из которого стрелял.



Алек Болдуин после выстрела на площадке / Фото с People

Также появились фото и видео с дрона, на которых видна съемочная площадка. На локацию приехали полицейские и скорая, а место инцидента огородили лентой.



Съемочная площадка, где произошел смертельный выстрел / Фото Santa Fe New Mexican

Как сообщает продюсерская компания Rust Movie Productions LLC, съемочную площадку закрыли, а производство на неопределенное время приостановлено.

Площадка, где произошла трагедия: смотрите видео

Весь актерский состав и съемочная группа были абсолютно шокированы сегодняшней трагедией, и мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким Галины,

– говорится в сообщении.

На данный момент обвинение никому не предъявлено. Расследование инцидента продолжается.

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