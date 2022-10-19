Отчаянная тактика, – в Белом доме отреагировали на "военное положение" от Путина

Сегодняшнее решение Путина о введении так называемого "военного положения" на временно оккупированных территориях – отчаянная тактика кремлевского режима.

В Белом Доме считают, что Путин уже всячески пытается установить контроль на этих территориях.

Внимание "Военное положение" от Путина: в ОП рассказали, как это повлияет на Украину

Ни для кого не должно быть удивлением, что Россия прибегает к отчаянной тактике, чтобы попытаться установить контроль в этих областях,

— отметил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател.

Он подчеркнул, что правда заключается в том, что Россия не нужна в этих регионах, и люди в Украине отвергают незаконное вторжение России и силовой захват того, что является украинской территорией.

Никаких прав на захваченные территории

Пател также подчеркнул, что "что бы ни говорил и ни делал Кремль, какие бы указы не пытался ввести Путин – Крым, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье являются суверенной территорией Украины.

У них нет никаких правовых оснований. У них нет юрисдикции над этими территориями. Это земля Украины и Россия своими незаконными действиями грубо нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины, а также нарушила Устав ООН,

– сказал он.

Кратко об указах Путина

Владимир Путин 19 октября ввел военное положение в так называемых ДНР и ЛНР и частично оккупированных Запорожской и Херсонской областях. Теперь захватнические власти могут принимать различные меры.

По указу Путина ограничат въезд в оккупированный Севастополь. Также так называемая "местная власть" обязана создать в городе "оперативные штабы".

Кроме того, в ряде регионов России был введен "уровень базовой готовности".

В то же время в Офисе Президента Украины убеждены, что так называемое введение Россией "военного положения" на временно оккупированных территориях Украины является псевдолегализацией мародерства и разграбления имущества украинцев.

Больше об этом – Путин объявил "военное положение" на оккупированных территориях: смотреть видео