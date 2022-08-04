Не позволим порочить нашу армию, – Резников резко отреагировал на скандальный отчет Amnesty

Amnesty International обнародовала отчет, в котором обвинила ВСУ в нарушении международного права и угрозе гражданскому населению. Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что Украина – правовое государство, однако порочить свою армию она не позволит.

Ранее на резонансное заявление неправительственной организации отреагировали в Офисе Президента. Резников также подчеркнул, что то, что миллионы граждан имеют дом, это заслуга исключительно сил обороны.

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Зверски ведут себя именно российские оккупанты, – Резников

Глава Минобороны констатировал: зверское поведение – именно у российских оккупантов. Об этом свидетельствуют многие факты.

россияне уже применили против мирного населения все типы оружия, кроме ядерного,

россияне совершают массовые убийства военнопленных,

россияне массово насилуют женщин и детей, грабят,

россияне совершают преступление геноцида против украинского народа.

Amnesty International может потерять свой авторитет



Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и Украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет,

– подчеркнул Резников.

В Минобороны заверили, что Украина – это правовое государство, всесторонне анализирующее все события на войне. Однако свою армию никому поносить не позволит. Украина верит в своих военных, волонтеров, врачей и спасателей.

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Кулеба назвал отчет возмутительным

Не мог остаться в стороне и глава МИД Дмитрий Кулеба. Он отметил, что заявление Amnesty International является несправедливым и возмутительным.

Такое поведение Amnesty International – это не поиск и донесение мировой правды. Это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой. Прекратите заниматься созданием ложной реальности,

– сказал министр.

Глава МИД призвал организацию искать правду, например в память о погибших 4 августа в результате вражеских обстрелов Торецкая.

Свои преступления россия закрывает от международного сообщества

Прокомментировала отчет и заместитель министра обороны Анна Маляр, передает "Общественное" . Она напомнила, что война в Украине продолжается еще с 2014 года, и именно Киев обратился в Международный уголовный суд, чтобы расследовать военные преступления и преступления против человечности.

В отличие от России, которая наоборот закрывает все свои преступления от международного сообщества и не выполняет решения Европейского суда по правам человека,

– отметила Маляр.

Маляр подчеркнула, что россияне используют тактику захвата и удержания населенных пунктов. Если ВСУ будут ждать россиян в поле, то оккупанты займут все города и села. Размещение ПВО происходит для прикрытия неба над населенными пунктами. Украина заботится о гражданском населении, организуя эвакуацию людей из зоны боевых действий.

О чем говорится в отчете Amnesty International: кратко

Amnesty International утверждает, что ВСУ размещают свои позиции в гражданских объектах – жилых домах, школах, больницах.

Такая тактика противоречит международному гуманитарному праву.

Организация проводила свое расследование в апреле-июле в Харьковской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях.

Они изучали места, по которым били русские.

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