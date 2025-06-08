Более 140 боев на фронте и много обстрелов за сутки: сводка Генштаба за 8 июня

Россия не стремится останавливать боевые действия, поэтому ежедневно продолжает многочисленные атаки по линии фронта. За сутки воины Сил обороны отражали 144 атаки противника.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Оккупанты ударили по украинской территории одной ракетой и 91 КАБ. Также они применили 1252 дроны-камикадзе и совершили 4246 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

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На Купянском направлении враг пытался прорвать оборону Сил обороны четыре раза в районе Степной Новоселовки и Загрызово, успеха там оккупанты не имели.

враг пытался прорвать оборону Сил обороны четыре раза в районе Степной Новоселовки и Загрызово, успеха там оккупанты не имели. На Лиманском направлении произошло 15 боестолкновений вблизи Грековки, Нового Мира, Редкодуба, Зеленой Долины и в направлении Чернещины, Торского и Серебрянского.

произошло 15 боестолкновений вблизи Грековки, Нового Мира, Редкодуба, Зеленой Долины и в направлении Чернещины, Торского и Серебрянского. На Северском направлении россияне совершили четыре штурма на позиции украинских подразделений у Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки.

россияне совершили четыре штурма на позиции украинских подразделений у Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки. На Краматорском направлении произошло пять продвижений противника в направлении Белой Горы, Предтечиного и в районе Курдюмовки.

произошло пять продвижений противника в направлении Белой Горы, Предтечиного и в районе Курдюмовки. На Торецком направлении Силы обороны отбили 9 атак неподалеку Дачного, Дилиевки, Торецка и в сторону Яблоновки. До сих пор продолжается 6 боестолкновений.

Силы обороны отбили 9 атак неподалеку Дачного, Дилиевки, Торецка и в сторону Яблоновки. До сих пор продолжается 6 боестолкновений. На Покровском направлении произошла 41 атака россиян в районах Миролюбовки, Малиновки, Елизаветовки, Лисовки, Звериного, Удачного, Орехового, Андреевки и в направлении Мирного, Николаевки, Новосергиевки, Алексеевки. 38 боев военные отбили, еще три столкновения продолжается.

За сутки на этом направлении Силы обороны обезвредили 157 оккупантов. 99 из них – убиты. Также уничтожено 9 автомобилей, 6 мотоциклов, 12 БпЛА, четыре антенны связи, повреждений получил мотоцикл оккупантов.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отражали российские атаки вблизи населенных пунктов Багатир, Отрадное, Ривнополь, Новоселка, Новополь Свободное Поле и в направлении Запорожья, Воскресенки и Шевченко. Там состоялось 19 боестолкновений, 6 из них до сих пор продолжаются.

украинские подразделения отражали российские атаки вблизи населенных пунктов Багатир, Отрадное, Ривнополь, Новоселка, Новополь Свободное Поле и в направлении Запорожья, Воскресенки и Шевченко. Там состоялось 19 боестолкновений, 6 из них до сих пор продолжаются. На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили две попытки продвижения противника вблизи Малиновки. Бои там происходят и сейчас.

Силы обороны успешно остановили две попытки продвижения противника вблизи Малиновки. Бои там происходят и сейчас. На Ореховском направлении украинские защитники остановили три продвижения вражеских войск в сторону Новоандреевки.

украинские защитники остановили три продвижения вражеских войск в сторону Новоандреевки. На Приднепровском направлении фиксировались две тщетные попытки вражеского наступления.

фиксировались две тщетные попытки вражеского наступления. На Курском направлении украинские воины смогли отразить 27 атак, сейчас продолжается два боестолкновения.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Генштаб ВСУ отмечает воинов 1 отдельной бригады территориальной обороны, которые за сутки особенно проявили себя в сдерживании противника.

Напомним, россияне закрепились в центре села Кондрашовка Купянского района, но не имеют логистической связи с основной линией.