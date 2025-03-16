36 атак на Покровском направлении, операция на Курщине продолжается: сводка Генштаба за 15 марта
- С начала суток 15 марта произошло 128 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении – 36.
- На Курщине украинские воины отбили 18 штурмовых действий.
В Генштабе выложили информацию о боях по состоянию на 22:00 15 марта. С начала суток произошло 128 боевых столкновений.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Какая ситуация на фронте сегодня
На Харьковском направлении противник 8 раз штурмовал позиции ВСУ в районах Волчанска и в сторону Петровки. Два боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Загрызово, Лозовая и Копанки. Украинские защитники остановили 4 вражеские атаки.
На Лиманском направлении захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Балка Журавка, Ивановка, Надежда, Ямполовка и Григорьевка. Два боестолкновения продолжаются.
Силы обороны отбили два вражеских штурма на Северском направлении. Оккупанты пытались продвигаться в районах Верхнекаменского и Белогоровки.
На Краматорском направлении враг штурмовал позиции ВСУ вблизи Орехово-Васильевки. Силы обороны отбили атаку.
На Торецком направлении враг наступал на наши позиции 17 раз в районах Торецка и Дружбы. Два боя продолжаются.
На Покровском направлении атак было больше всего. С начала суток оккупанты 36 раз пытались продвинуться – атаковали в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Новоторецкое, Елизаветовка, Свиридоновка, Луч, Сергеевка, Котлино, Успеновка, Надиевка и Андреевка. Силы обороны остановили 35 штурмовых действий противника, один бой продолжается. Враг бил из авиации по Ореховому, Алексеевке, Леонтовичах, Новопавловке и Мирнограду.
Было обезврежено 254 оккупантов, из них 136 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили одну боевую бронированную машину, 9 единиц автомобильной техники, 5 мотоциклов, одно средство РЭБ, две артиллерийские системы, генератор и две антенны БпЛА. К тому же повредили два танка и три артиллерийские системы россиян,
– сказано в сообщении.
На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону в районе Константинополя и Разлива. Два боестолкновения продолжаются.
На Гуляйпольском направлении были атаки в районах Новополя и Новоселки. Две из них отбиты, а один бой продолжается.
На Ореховском направлении россияне 13 раз атаковали позиции ВСУ в сторону населенных пунктов Степное, Пятихатки, Щербаки, Жеребянки и Каменское. Бои продолжаются в шести локациях.
На Приднепровском направлении были 4 безрезультатные попытки наступления – все отбиты.
Что касается операции в Курской области, то там украинские воины отражали 18 штурмовых действий оккупантов. Один бой продолжается. Враг нанес 28 авиационных ударов, сбросив 48 управляемых бомб, также совершил 219 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.