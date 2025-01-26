26 января 2025, 04:40
Враг сосредоточился на Донецкой области: где ему удалось продвинуться, показали в ISW
В войне в Украине и России за минувшие сутки, 25 января, продолжались тяжелые бои. Институт изучения войны сообщил, какие произошли изменения на линии фронта.
Аналитики ISW заметили продвижение оккупантов, а также показали соответствующие карты. 24 Канал рассказывает самое главное.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 26 января
- 25 января российские войска продолжили наступление в Курской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. В Харьковской области вблизи Волчанска и Тихого была такая же ситуация. Также российские войска пытаются охватить Купянск и Купянск-Узловой, но без успехов. Наступления в направлении Боровой тоже не дали россиянам результатов.
- 25 января российские войска продолжили наступление на юго-запад от Северска в районе Васюковки, но не продвинулись. Наземные атаки в направлении на Часов Яр также продолжались, но россияне не сделали ни одного подтвержденного продвижения.
- Однако российские войска продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры за 25 января указывают на то, что оккупанты прошли по улицам Михаила Грушевского и Пирогова на севере Торецка.
Боевые действия в Украине и России за 25 января / Карты ISW
- Российские войска продвинулись и на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 25 января показывают, что это произошло к востоку от Сухого Яра. На Кураховском тоже россияне имели продвижение – геолокационные кадры свидетельствуют, еще это произошло на восток и юг от Славянки и до северо-восточной окраины Андреевки.
- Российские войска продвинулись в пределах Великой Новоселки. На геолокационном кадре видно, как оккупанты поднимают флаг в восточной части города, то есть они недавно вышли на улицу Заречную и захватили поля к северу и северо-востоку от поселения.
- 24 и 25 января российские войска продолжали наземные наступления в западной части Запорожской области, в частности на северо-восток от Роботино возле Малой Токмачки и к северу от Роботино возле Новоданиловки, но не имели подтвержденных продвижений. На Херсонском направлении продвижений у них тоже не было.