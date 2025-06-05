5 июня, 05:44
Вражеская армия продвигается на Сумщине и вешает свои флаги в захваченных селах: анализ и карты ISW
Основні тези
- Российские войска продвинулись в Сумской области, в частности повесили свой флаг в центре поселка Водолаги.
- Украинские войска продвинулись на Покровском направлении.
- На других направлениях значительных изменений на линии фронта не было зафиксировано.
Враг продолжал активно атаковать на разных участках фронта в Украине в течение 4 июня. На линии соприкосновения кое-где произошли изменения.
Институт изучения войны проанализировал текущую ситуацию в своем новом отчете. Выводы ISW и обновленные карты публикует 24 Канал.
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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 5 июня
- Российские войска продолжили наступательные операции в Курской области, но не продвинулись. О наземной активности в Белгородской области сообщений не было.
- В то же время оккупанты продвинулись в Сумской области. Геолокационные видеозаписи от 4 июня показывают их с флагом в центре поселка Водолаги, что к северу от города Сумы. Итак, россияне захватили его.
- Наступательные операции на севере Харьковской области россиянам успехов не принесли. На Купянском направлении они также не смогли продвинуться, как и к Боровой и Лиману.
- На Северском направлении без изменений, хотя наземные наступления оккупанты осуществляли. В городе Часов Яр их атаки также были безрезультатными.
Как изменилась линия фронта за 4 июня / Карты ISW
- На Торецком направлении россияне продвинулись. Геолокационные видеозаписи от 4 июня свидетельствуют, что они прошли в пределах западной Яблоновки, что к северо-западу от Торецка, а еще на юг и запад от этого населенного пункта.
- В то же время украинские войска продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видео за 2 июня показывают их к югу от Малиновки, что на северо-восток от Покровска.
- На Новопавловском направлении боевые действия не привели к изменениям на линии соприкосновения. На Кураховском направлении и возле Великой Новоселки так же. Возле Гуляйполя, на западе Запорожской области и на Херсонском направлении ничего не изменилось.
Подытоживая, ISW отметил, что украинские войска продвинулись вблизи Покровска, а российские – в Сумской области и вблизи Торецка.
В отчете за предыдущие сутки Институт писал, что украинские войска продвинулись в Курской области. А российские войска имели успехи вблизи Курахово.