ВСУ восстановили позиции под Сватовым, россияне продвинулись к Покровску: анализ и карты ISW
13 декабря 2024, 05:55Читати новину українською
Что произошло на фронтах в Украине и России в течение 12 декабря, рассказал Институт изучения войны. Также американские исследователи показали изменения на картах боев.
24 Канал со ссылкой на ISW пересказывает выводы Института. В частности, где продвигались оккупанты, а где ВСУ.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 13 декабря
- Российские войска продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры показывают, что это произошло к северо-западу от Плехово и к юго-востоку от Куриловки (к югу от Суджи).
- 11 и 12 декабря россияне осуществили наземные атаки возле Харькова в районе Глубокого и Липцев и в районе Волчанска и Старицы, но не продвинулись.
- Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции вблизи Сватово. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ отбили Копанки (к западу от Сватово).
- Российские войска 11 и 12 декабря продолжали ограниченные наступательные операции к востоку от Северска в районе Верхнекаменского, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.
- Россияне незначительно продвинулись в направлении Часового Яра. Геолокационные кадры свидетельствуют, что это было вдоль улицы Лесной на западной окраине Калиновки. Поселение захватили. Российские войска осуществили и наземные атаки в пределах и вблизи Торецка, но не продвинулись.
Карты боевых действий войны в Украине и России 12 декабря / Иллюстрации ISW
- Но продвинулись на юг от Покровска. Геолокационные кадры показывают, что российские войска захватили Новотроицкое и прошли вдоль линии Донецкой железной дороги к западу от Нового Труда, также вдоль улицы Сосновой на западе Шевченко.
- Российские войска продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные кадры показывают, что это произошло по улице Нагорной и по улице Урожайной. ISW оценивает, что российские силы достигли дополнительных успехов и к югу от Курахово.
- Российские войска 12 декабря продолжали наступательные действия на Угледарском направлении, но подтвержденных наступлений не совершили. Так же в районе Великой Новоселки.
- Российские и украинские источники не сообщали о каких-либо наземных действиях на Гуляйпольском или Пологовском направлениях на востоке Запорожской области 12 декабря.
- 11 и 12 декабря российские войска продолжали ограниченные наступательные операции вблизи Новоандреевки и Новоданиловки (возле Роботино) на западе Запорожской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. На Днепровском направлении в Херсонской области тоже были активны, но без успеха.