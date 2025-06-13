Активны на Сумщине и зашли на Днепропетровщину: карты фронта и анализ ISW действий врага за сутки

Враг агрессивно атаковал на всех направлениях в Украине в течение 12 июня. Американские аналитики заметили несколько продвижений оккупантов.

Институт изучения войны в новом отчете указал и на пересечение админграницы Днепропетровской области россиянами. Выводы и карты ISW публикует 24 Канал.

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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 13 июня

Наземные наступления россиян в Курской области не имели результатов, активностей в Белгородской области не было.

области не имели результатов, активностей в Белгородской области не было. В Сумской области оккупанты продвинулись. Геолокационные видеозаписи от 12 июня показывают удары украинцев по российским позициям к югу и юго-западу от Алексеевки, а это свидетельствует, что россияне недавно захватили это поселение. Другие видео указывают, что враг продвинулся на северо-запад от и в пределах центральной Кондратовки, что к западу от Алексеевки, а еще на юг от Андреевки, что на юго-запад от Алексеевки.

области оккупанты продвинулись. Геолокационные видеозаписи от 12 июня показывают удары украинцев по российским позициям к югу и юго-западу от Алексеевки, а это свидетельствует, что россияне недавно захватили это поселение. Другие видео указывают, что враг продвинулся на северо-запад от и в пределах центральной Кондратовки, что к западу от Алексеевки, а еще на юг от Андреевки, что на юго-запад от Алексеевки. 11 и 12 июня российские войска осуществили наземные наступления на северо-восток от Харькова вблизи Охримовки, но не продвинулись. Не было у них успехов на Купянском направлении, возле Боровой и Лимана.

вблизи Охримовки, но не продвинулись. Не было у них успехов на Купянском направлении, возле Боровой и Лимана. Но они продвинулись на Северском направлении, в частности захватили Григорьевку, что к северо-востоку от Северска. На Часов Яр россияне не продвинулись, хотя наступали.

Как изменилась линия фронта за 12 июня / Карты ISW

Российские войска продвинулись через границу Донецкой и Днепропетровской областей на северо-запад от Курахово. Геолокационные видео от 11 июня показывают их движение вдоль автомагистрали Т-0428 Курахово – Новопавловка и пересечение админграницы областей к северо-западу от Новоукраинки, что к северо-западу от Курахово.

на северо-запад от Курахово. Геолокационные видео от 11 июня показывают их движение вдоль автомагистрали Т-0428 Курахово – Новопавловка и пересечение админграницы областей к северо-западу от Новоукраинки, что к северо-западу от Курахово. На Торецком направлении успехи имели украинские силы. Геолокационные видеозаписи от 11 июня свидетельствуют, что они продвинулись на юго-восток от Дилиевки, это к северу от Торецка.

направлении успехи имели украинские силы. Геолокационные видеозаписи от 11 июня свидетельствуют, что они продвинулись на юго-восток от Дилиевки, это к северу от Торецка. На Покровском направлении изменений не зафиксировано, на направлении Великой Новоселки так же. Наступления оккупантов к востоку от Гуляйполя вблизи Малиновки не имели успеха, как и наступательные операции на западе Запорожской области и на Херсонщине.

Подытоживая, Институт изучения войны отметил, что украинские войска продвинулись вблизи Торецка, а российские – на севере Сумской области и вблизи Северска и Курахово.