ISW не увидел доказательств ни одного продвижения россиян за сутки, несмотря на громкие заявления – ВСУ же имели успехи

Отчет о ходе боевых действий в Украине и России в течение 5 марта появился на сайте Института изучения войны. Изменения в линии фронта нашли свой отпечаток на обновленных картах.

Примечательно, что в документе вообще не говорится о продвижениях врага, а вот успехи ВСУ зафиксированы. Основные выводы и карты ISW публикует 24 Канал.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 6 марта

5 марта в Курской области россияне не имели ни одного подтвержденного продвижения. Не нашел подтверждений ISW и заявлениям оккупантов об успехах в Харьковской области, на Купянском, Лиманском направлениях и под Боровой.

ISW и заявлениям оккупантов об успехах в Харьковской области, на Купянском, Лиманском направлениях и под Боровой. Например, россияне утверждали , что захватили село Новенькое вблизи границы в Сумской области. И якобы отбили пункт пропуска "Нехотеевка" к востоку от Казачьей Лопани, вблизи границы к северу от Харькова. Или о том, что российские войска расширили плацдарм на правом берегу реки Жеребец в Ивановке.

, что захватили село Новенькое вблизи границы в Сумской области. И якобы отбили пункт пропуска "Нехотеевка" к востоку от Казачьей Лопани, вблизи границы к северу от Харькова. Или о том, что российские войска расширили плацдарм на правом берегу реки Жеребец в Ивановке. 5 марта российские войска вели наступательные действия к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки, но не продвигались. Так же без успехов атаковали возле Часового Яра и к югу от города возле Ступочек, Предтечино и Александро-Шультино.

Боевые действия в Украине и России за 5 марта / Карты ISW

Украинские войска продвинулись в Торецке. Геолокационные кадры еще от 3 марта показывают, что ВСУ прошли по улице Лучевая на юго-западе города.

в Торецке. Геолокационные кадры еще от 3 марта показывают, что ВСУ прошли по улице Лучевая на юго-западе города. На Покровском направлении украинцы также имели успехи . Геолокационные кадры от 5 марта показывают, как российские войска наносят удары по украинской технике в восточном Шевченко к югу от Покровска, то есть украинские силы недавно продвинулись в этом районе.

. Геолокационные кадры от 5 марта показывают, как российские войска наносят удары по украинской технике в восточном Шевченко к югу от Покровска, то есть украинские силы недавно продвинулись в этом районе. На Кураховском направлении и за Великой Новоселкой россияне атаковали, но не продвигались. Хотя они утверждали, что захватили Привольное, доказательств этому нет.

Привольное, доказательств этому нет. В западной Запорожской области оккупанты не сделали ни одного подтвержденного продвижения, хотя атаковали к северу от Роботино. На Днепровском направлении в Херсонской области россияне продолжили атаки, но без успехов.

Институт изучения войны указал, что украинские войска продвинулись в Торецке и под Покровском. Доказанных успехов россиян не было.