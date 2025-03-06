6 марта, 05:26
ISW не увидел доказательств ни одного продвижения россиян за сутки, несмотря на громкие заявления – ВСУ же имели успехи
Отчет о ходе боевых действий в Украине и России в течение 5 марта появился на сайте Института изучения войны. Изменения в линии фронта нашли свой отпечаток на обновленных картах.
Примечательно, что в документе вообще не говорится о продвижениях врага, а вот успехи ВСУ зафиксированы. Основные выводы и карты ISW публикует 24 Канал.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 6 марта
- 5 марта в Курской области россияне не имели ни одного подтвержденного продвижения. Не нашел подтверждений ISW и заявлениям оккупантов об успехах в Харьковской области, на Купянском, Лиманском направлениях и под Боровой.
- Например, россияне утверждали, что захватили село Новенькое вблизи границы в Сумской области. И якобы отбили пункт пропуска "Нехотеевка" к востоку от Казачьей Лопани, вблизи границы к северу от Харькова. Или о том, что российские войска расширили плацдарм на правом берегу реки Жеребец в Ивановке.
- 5 марта российские войска вели наступательные действия к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки, но не продвигались. Так же без успехов атаковали возле Часового Яра и к югу от города возле Ступочек, Предтечино и Александро-Шультино.
Боевые действия в Украине и России за 5 марта / Карты ISW
- Украинские войска продвинулись в Торецке. Геолокационные кадры еще от 3 марта показывают, что ВСУ прошли по улице Лучевая на юго-западе города.
- На Покровском направлении украинцы также имели успехи. Геолокационные кадры от 5 марта показывают, как российские войска наносят удары по украинской технике в восточном Шевченко к югу от Покровска, то есть украинские силы недавно продвинулись в этом районе.
- На Кураховском направлении и за Великой Новоселкой россияне атаковали, но не продвигались. Хотя они утверждали, что захватили Привольное, доказательств этому нет.
- В западной Запорожской области оккупанты не сделали ни одного подтвержденного продвижения, хотя атаковали к северу от Роботино. На Днепровском направлении в Херсонской области россияне продолжили атаки, но без успехов.