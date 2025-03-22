22 марта, 02:52
Россияне имели успехи под Покровском, но замедлились в Курской области: обзор фронта от ISW
Основні тези
- Российские войска замедлили свои продвижения в Курской области, но имели успехи на Покровском направлении.
- Оккупанты продолжают наступательные действия на нескольких фронтах; Лиманский, Кураховский и Северский направления – без подтвержденных продвижений.
- Украинские войска, вероятно, незначительно продвинулись на западе Белгородской области, а российские войска продолжают наступление на Харьковском направлении.
Продвижение россиян в Курской области замедлилось по сравнению с прошлыми днями. В то же время враг имеет продвижение на других участках фронта, в частности на Покровском направлении.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW). В субботу, 22 марта, там обнародовали новый обзор боев на фронте.
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Как изменилась ситуация на фронте в Украине и России с 21 марта
- В течение последних дней продвижение россиян в Курской области, по данным аналитиков, замедлилось, несмотря на продолжение атак врага на украинские позиции.
- Противник, возможно, продвинулся на севере возможно продвинулся на севере Сумской области, к западу от Журавки, об этом свидетельствуют геолокационные кадры. Оккупанты продолжали атаковать Басовку.
- Украинские войска, вероятно, недавно незначительно продвинулись на западе Белгородской области, в частности на юго-запад от Демидовки.
- Российские войска продолжали наступательные действия на Харьковском направлении возле Глубокого и к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска, но не продвигались.
- По данным ISW, российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении, в частности в южной Двуречной, что к северо-востоку от Купянска.
- Российские войска наступали на северо-восток от Боровой в районе населенных пунктов Кругляковка и Загрызово, а также в районе Копанки и Надежды и в направлении Новомихайловки и Катериновки.
Боевые действия в Украине и России за 21 марта / Карты ISW
- Оккупанты продолжали наступательные действия на Лиманском, Кураховском и Северском направлениях, а также вблизи Часового Яра и Большой Новоселки. На данный момент подтвержденных продвижений нет.
- В то же время оккупанты, вероятно, недавно имели успехи на Торецком направлении, продвинувшись по улицам Энгельса и Михаила Грушевского в центре Торецка, отмечают аналитики. ISW также пишет, что российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.
- Несмотря на наземные атаки, продвижений на территории Запорожской и Херсонской области не зафиксировали.