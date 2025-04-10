10 апреля, 03:51
Очень горячо под Торецком и Покровском, оценка угрозы для Сум: обзор боев и карты фронта ISW
Основні тези
- На фронте под Торецком и Покровском происходили ожесточенные бои, где обе стороны имели успехи.
- Российские войска также продвигаются в районах Купянска, Лимана и на западе Запорожской области.
- Враг продолжает небольшие наступления в районе Сумской области – ISW оценил вероятность крупной наступательной операции.
Ежедневный отчет Института изучения войны по войне в Украине и России вышел 10 апреля. Зафиксирован ряд изменений на линии фронта и ожесточенные боевые действия.
Враг продвинулся на нескольких участках, успехи имели и ВСУ, в частности в районах Торецка и Покровска. Карты и выводы ISW публикует 24 Канал.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 10 апреля
- Российские войска продолжают незначительно продвигаться в районе границы на участке между Сумской и Курской областями. Но группировка российских войск в этом районе, вероятнее всего, не сможет начать большую наступательную операцию на Сумы в ближайшее время без значительного подкрепления.
- Также российские войска продолжали отбрасывать украинцев с позиций на северо-западе Белгородской области. Атаковали они и на северо-восток от города Харьков вблизи Волчанска.
- Российские войска имели успехи на Купянском направлении. Геолокационные кадры показывают, что россияне продвинулись в восточной Каменке, что к северо-востоку от Купянска вблизи международной границы.
- До Боровой оккупанты не продвинулись, но на Лиманском направлении имели успех – незначительно продвинулись в лесу к востоку от Зеленой Долины, что к северу от Лимана.
Боевые действия в Украине и России за 9 апреля / Карты ISW
- На Северском направлении подтвержденных продвижений не было, на Часов Яр так же. А вот на Торецком направлении успехи имели обе армии. ВСУ продвинулись на северо-восток от Дружбы, а оккупанты – в северо-западном Торецке и в микрорайоне Забалка на юге города.
- На Покровском направлении также были продвижение обеих сторон. Украинские силы прошли в северо-восточном Котлино, что на юго-запад от Покровска, а враг – в южной Тарасовке (это на северо-восток от Покровска) и на юг от Богдановки (юго-запад от Покровска).
- На Кураховском направлении продвижений не зафиксировано, вблизи Великой Новосёлки – тоже, но на западе Запорожской области российские силы продвинулись в центре Щербаков, что на северо-запад от Роботино. Об активности на Днепровском направлении информации не было.