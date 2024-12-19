Враг продвинулся к Покровску и очень активен возле Купянска и Кременной: обзор и карты ISW

19 декабря 2024, 05:52
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Автор: Олесь Друкач

Какие произошли изменения на фронтах войны в Украине и России в течение 18 декабря, рассказал Институт изучения войны. Американские аналитики показали и обновленные карты боев.

Выводы ISW пересказывает 24 Канал. В частности, относительно продвижения войск оккупантов на нескольких участках.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 19 декабря

  • 18 декабря в Курской продолжались бои, но подтвержденного продвижения какой-то из сторон не было. Российские источники продолжают избегать признания размещения там северокорейцев.
  • Российские войска незначительно продвинулись на Харьковском направлении. Геолокационные кадры показывают, что это было в центре Волчанска.
  • Россияне также незначительно продвинулись на Купянском направлении и к Кременной. Геолокационные кадры показывают, что оккупационные войска имели успех на юге от Двуречной и к востоку от Тернов. Они утверждали, что отбросили украинские силы на 5 километров от Табаевки и улучшили позиции вблизи Лозовой, однако ISW не нашел подтверждения этих заявлений.
  • Российские войска 18 декабря продолжали наступательные действия на Северском направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. Так же в районе Часового Яра.

Карты боевых действий войны в Украине и России 18 декабря / Иллюстрации ISW

  • Украинские и российские силы продвинулись вблизи Торецка. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ восстановили утраченные позиции в Щербиновке к западу от Торецка, а российские силы незначительно прошли к западу от Нелиповки к югу от Торецка.
  • Российские войска продвинулись вблизи Покровска. Геолокационные кадры показывают, что это произошло по железнодорожной линии к северу от Нового Труда к югу от Покровска.
  • 18 декабря российские войска продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. Так же на Угледарском направлении и в районе Великой Новоселки.
  • Продолжали наступление россияне и на западе Запорожской области – вблизи Новоандреевки, Новоданиловки, а также в направлении Орехова. Но не сделали подтвержденных продвижений. То же самое касается и Херсонской области.

Подытоживая сводку, Институт изучения войны заметил, что российские войска продвинулись под Купянском, Кременной и Покровском.