Враг продвинулся к Покровску и очень активен возле Купянска и Кременной: обзор и карты ISW
19 декабря 2024, 05:52Читати новину українською
Какие произошли изменения на фронтах войны в Украине и России в течение 18 декабря, рассказал Институт изучения войны. Американские аналитики показали и обновленные карты боев.
Выводы ISW пересказывает 24 Канал. В частности, относительно продвижения войск оккупантов на нескольких участках.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 19 декабря
- 18 декабря в Курской продолжались бои, но подтвержденного продвижения какой-то из сторон не было. Российские источники продолжают избегать признания размещения там северокорейцев.
- Российские войска незначительно продвинулись на Харьковском направлении. Геолокационные кадры показывают, что это было в центре Волчанска.
- Россияне также незначительно продвинулись на Купянском направлении и к Кременной. Геолокационные кадры показывают, что оккупационные войска имели успех на юге от Двуречной и к востоку от Тернов. Они утверждали, что отбросили украинские силы на 5 километров от Табаевки и улучшили позиции вблизи Лозовой, однако ISW не нашел подтверждения этих заявлений.
- Российские войска 18 декабря продолжали наступательные действия на Северском направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. Так же в районе Часового Яра.
Карты боевых действий войны в Украине и России 18 декабря / Иллюстрации ISW
- Украинские и российские силы продвинулись вблизи Торецка. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ восстановили утраченные позиции в Щербиновке к западу от Торецка, а российские силы незначительно прошли к западу от Нелиповки к югу от Торецка.
- Российские войска продвинулись вблизи Покровска. Геолокационные кадры показывают, что это произошло по железнодорожной линии к северу от Нового Труда к югу от Покровска.
- 18 декабря российские войска продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. Так же на Угледарском направлении и в районе Великой Новоселки.
- Продолжали наступление россияне и на западе Запорожской области – вблизи Новоандреевки, Новоданиловки, а также в направлении Орехова. Но не сделали подтвержденных продвижений. То же самое касается и Херсонской области.