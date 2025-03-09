Наступление на Суджу и бои за Торецк: ISW проанализировал активность российской армии за сутки

Новый отчет ISW о ходе боевых действий в Украине и России опубликовали 9 марта. Что изменилось на линии фронта, можно увидеть также на обновленных картах.

Американские аналитики фиксировали успехи ВСУ на нескольких участках и значительную активность российской армии на Курщине. Выводы и карты Института изучения войны публикует 24 Канал. Смотрите также После инаугурации Трампа атаки России стали масштабнее: в ISW опубликовали интересную инфографику Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 9 марта Российские войска активизировали свою кампанию в Курской области 7 и 8 марта. Геолокационные кадры показывают, что они захватили Черкасское Поречье к северу от Суджи . Россияне также начали наступление на саму Суджу, в частности через подземный газопровод, но заявления о результатах атаки пока противоречивы.

области 7 и 8 марта. Геолокационные кадры показывают, что они захватили Черкасское Поречье к северу от . Россияне также начали наступление на саму Суджу, в частности через подземный газопровод, но заявления о результатах атаки пока противоречивы. На Харьковском направлении, в районе Волчанска, россияне продолжали наступательные действия, но не продвинулись. На Купянском направлении также подтвержденных наступлений не было. Такая же ситуация под Боровой, Лиманом, на Северском направлении и в районе Часового Яра .

направлении также подтвержденных наступлений не было. Такая же ситуация под Боровой, Лиманом, на Северском направлении и в районе . На Торецком направлении продвинулись обе армии. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы прошли по улице Дружбы в центре Торецка и по улице Строителей на юге города. Оккупанты же прошли по улице Воронежской на западе Торецка. Боевые действия в Украине и России за 8 марта / Карты ISW Похожая ситуация на Покровском направлении. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись вдоль улицы Горького в Лисовке к юго-востоку от Покровска, а россияне – в юго-восточной части Удачного и к югу от Преображенки, что на юго-запад от Покровска, а также и к югу от села Запорожье.

направлении. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись вдоль улицы Горького в Лисовке к юго-востоку от Покровска, а россияне – в юго-восточной части и к югу от Преображенки, что на юго-запад от Покровска, а также и к югу от села Запорожье. На Кураховском направлении без изменений, так же вокруг Великой Новоселки и на западе Запорожской области, несмотря на активность российской армии у Роботино. О боях на Херсонском направлении информации не было. Подытоживая, Институт изучения войны ( , Институт изучения войны ( ISW ) отметил, что российские военные продвинулись в Курской области. А в районах Торецка и Покровска продвижения были в обеих армий – в частности, в пределах самого Торецка и в нескольких населенных пунктах вокруг Покровска.