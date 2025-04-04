ISW рассказал об успехах ВСУ под Покровском и всех продвижениях оккупантов: карты и обзор фронта

Институт изучения войны обнародовал новый отчет о войне в Украине и России. На основе геолокационных кадров и различных свидетельств американские аналитики отметили изменения на фронте.

Обе армии имели продвижение, их можно увидеть на обновленных картах. Их и основные выводы из сводки ISW публикует 24 Канал.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 4 апреля

Российские войска продвинулись вдоль границы Сумской и Курской областей. Геолокационные кадры показывают их в северной части поселка Гуево, что к югу от Суджи. Также россияне продолжили наступательные действия на северо-западе Белгородской области, но не продвинулись.

областей. Геолокационные кадры показывают их в северной части поселка Гуево, что к югу от Суджи. Также россияне продолжили наступательные действия на северо-западе Белгородской области, но не продвинулись. Не было продвижений у оккупационных войск также на Харьковщине, на Купянском направлении и на Боровую. На Лиманском направлении россияне продвинулись на северо-запад от Новолюбовки, что к северо-востоку от Лимана.

направлении россияне продвинулись на северо-запад от Новолюбовки, что к северо-востоку от Лимана. На Северском направлении россияне не продвинулись, на Часов Яр также. На Торецком направлении свежих изменений не зафиксировано, а вот на Покровском украинские силы продвинулись в западной Новоелизаветовке, в Надиевке и, возможно, вышли на западную окраину Соленого, что на юго-запад от Покровска.

Боевые действия в Украине и России за 3 апреля / Карты ISW

После усиленного механизированного штурма российские войска продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные кадры показывают, что это произошло вдоль трассы Т-0428 к западу от Андреевки, что к западу от Курахово.

направлении. Геолокационные кадры показывают, что это произошло вдоль трассы Т-0428 к западу от Андреевки, что к западу от Курахово. Также российские войска продвинулись в направлении Великой Новоселки, в частности к юго-западной окраине Веселого. А вот в западной части Запорожской области ни одного подтвержденного продвижения оккупанты не сделали, как и на Херсонщине.

, Институт изучения войны отметил, что украинские войска продвинулись под Покровском, а российские – в Курской области, под Лиманом, Курахово и Великой Новоселкой.

К слову, в своем отчете за предыдущие сутки американские аналитики отмечали, что Вооруженные Силы Украины также продвинулись под Покровском. В то же время российские оккупационные войска имели успехи вблизи Торецка, того же Покровска и Великой Новоселки. То есть горячие точки остались те же самые.