Россияне смогли продвинуться на 7 направлениях, ВСУ имели успехи под Торецком: анализ и карты ISW

Новый обзор фронта опубликовал Институт изучения войны 12 февраля. Аналитики отметили на этот раз целый ряд изменений.

Атаки российской армии происходили почти на всех направлениях, и продвижение продвигалось минимум на 7. 24 Канал публикует выводы ISW и карты и карты боев.

За прошедшие сутки Россияне продвинулись возле Часового Яра, имеют успехи под Курском: обзор фронта от ISW

Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 12 февраля

1 февраля в Курской области бои продолжались бои, но подтвержденных заявлений о продвижении нет. Так же в Харьковской области в районе Волчанска и на Купянском направлении.

области бои продолжались бои, но подтвержденных заявлений о продвижении нет. Так же в области в районе Волчанска и на Купянском направлении. Но российские войска продвинулись в направлении Боровой , продолжая наземные атаки на северо-восток от города вблизи Загрызово и Новой Кругляковки, на восток от города возле Зеленого Гая, Новоегоровки, Копанки, и на юго-восток возле Новосергиевки.

, продолжая наземные атаки на северо-восток от города вблизи Загрызово и Новой Кругляковки, на восток от города возле Зеленого Гая, Новоегоровки, Копанки, и на юго-восток возле Новосергиевки. Также оккупанты имели успехи на Лиманском направлении, наступая на северо-восток от Лимана в районе Новолюбовки, Колодезей, Ямполовки, Ивановки и Тернов. На Северском направлении продвижений не было, так же и в Часовом Яру.

направлении, наступая на северо-восток от Лимана в районе Новолюбовки, Колодезей, Ямполовки, Ивановки и Тернов. На Северском направлении продвижений не было, так же и в Часовом Яру. На Торецком направлении были продвижения обеих сторон. Российские войска атаковали в пределах самого Торецка, к северу от города вблизи Дилиевки и на запад вблизи Щербиновки. Геолокационные кадры за 10 и 11 февраля показывают, что ВСУ продвинулись на северо-восток от Дружбы, в северном Торецке и в центральной части Леонидовки. А российские силы незначительно продвинулись в западной части Торецка.

Боевые действия в Украине и России за 11 февраля / Карты ISW

На Покровском направлении россияне совершили много атак возле ряда населенных пунктов. Они, вероятно, захватили Барановку. Геолокационные кадры за 10 февраля также показывают, что российские войска продвинулись в восточном Удачном.

направлении россияне совершили много атак возле ряда населенных пунктов. Они, вероятно, захватили Барановку. Геолокационные кадры за 10 февраля также показывают, что российские войска продвинулись в восточном Удачном. На Кураховском направлении российские войска продолжали наступать вблизи Шевченко и Андреевки, возле Дачного, Константинополя и Зеленовки. Геолокационные кадры показывают, что они продвигались в центре Андреевки и вдоль трассы Т-0515 Покровск – Константинополь к западу от Славянки.

направлении российские войска продолжали наступать вблизи Шевченко и Андреевки, возле Дачного, Константинополя и Зеленовки. Геолокационные кадры показывают, что они продвигались в центре Андреевки и вдоль трассы Т-0515 Покровск – Константинополь к западу от Славянки. Недавно российские войска продвинулись и в направлении Великой Новоселки , атакуя на север от города до Новоочеретоватого, на запад возле Времовки и Новоселки, и на северо-запад до Бурлацкого. По картам Генштаба, они продвинулись в полях на северо-запад от Времовки.

, атакуя на север от города до Новоочеретоватого, на запад возле Времовки и Новоселки, и на северо-запад до Бурлацкого. По картам Генштаба, они продвинулись в полях на северо-запад от Времовки. Российские войска продвинулись на восток Запорожской области. Генштаб опубликовал карту, которая указывает на то, что оккупанты прошли в полях на запад от Марфополя, на юго-восток от Гуляйполя.

Институт изучения войны заметил, что украинские войска продвинулись под Торецком, а российские – под Боровой, Лиманом, Торецком, Покровском, Курахово, Великой Новоселкой и Гуляйполем.