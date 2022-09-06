Зачем ехать, чтобы сделать банальные заявления, – Подоляк резко отреагировал на отчет МАГАТЭ

МАГАТЭ на днях посетила оккупированную Запорожскую АЭС и уже обнародовала отчет по ситуации. Говорят, что видели российскую военную технику на станции и что следует создать вокруг ЗАЭС "защитную зону". В Офисе Президента подчеркнули, что это банальные заявления, за которыми не стоило ехать на Запорожскую АЭС.

Об этом 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он заверил, что этот отчет говорит об удивительном поведении международного посредника – МАГАТЭ.

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"МАГАТЭ говорит, чтобы Украина договорилась с оккупантами"

По его словам, если бы стороны могли сами договориться во время столь жесткой и интенсивной войны, то не было бы смысла существования таких международных посредников.

В чем функция международного посредника? В том, что ты приезжаешь и обязываешься организовать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Но этого не сказали,

– подчеркнул он.

Подоляк говорит, что это было сказано несколько иначе – МАГАТЭ говорит, чтобы Украина договорилась с российскими военными. "А это война, понятно, что мы не будем договариваться. Они стреляют, и мы стреляем, чтобы деблокировать свою территорию, мы не стреляем в ЗАЭС, в отличие от россии", – ответил он.

Советник главы ОП отметил, что в этом отчете удивительно и то, что МАГАТЭ уверяет, что нужно, чтобы стороны прекратили стрелять.

Конечно, мы же об этом не говорили до визита Гросси. Мы не говорили, что давайте россия перестанет стрелять по ЗАЭС, Энергодару и Никополю. Лишь Гросси приехал и сказал "давайте они перестанут стрелять",

– сатирически отметил Подоляк.

"Банальные заявления от МАГАТЭ"

Он не понимает, зачем было ехать на ЗАЭС, чтобы сделать достаточно банальные заявления о том, что:

во-первых – что в прямом эфире все снова увидели, что там находятся российские войска,

во-вторых – что там в машинных залах есть склад боеприпасов,

в третьих – что российская сторона обстреливает территорию ЗАЭС и Энергодар,

в-четвертых, что демилитаризованная зона – это единственный выход из ситуации с точки зрения безопасности,

в-пятых – если российская армия оставит в покое ЗАЭС, то там будет работать эффективная украинская бригада, которая будет заниматься обеспечением ядерной безопасности.

Это все очевидные вещи, но почему-то мы увидели достаточно банальный отчет МАГАТЭ. Я веду к тому, что в очередной раз заметна неэффективность посреднических миссий. Они приехали ради картинки, показали что-нибудь, а мы получили много банальных слов о том, что нужно обеспечить безопасность. Ведь без них мы этого "не понимали",

– отметил Подоляк.

Он добавил, что философский смысл слов "надо просто перестать стрелять" четко описывает то, что делает Россия. "Этой стране нужно сначала перестать стрелять, а потом сложить оружие и покинуть территорию Украины. Потому что война будет продолжаться до тех пор, пока мы не сделаем это насильно. России нужно это понять", – подытожил советник.

Подоляк рассказал о ситуации на фронте и отчете МАГАТЭ: видео



К слову, специалисты МАГАТЭ опубликовали отчет по итогам своего визита на Запорожскую атомную электростанцию, которая находится под оккупацией россиян.

О чем говорится в отчете МАГАТЭ: основное

Там говорят, что нужна договоренность всех сторон о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС. МАГАТЭ готово немедленно приступить к консультациям, которые помогут создать немедленно такую зону ядерной безопасности.

В МАГАТЭ сообщили о зафиксированных последствиях обстрелов, попадания были в одном маслобаке для смазки турбин, по крышам различных зданий, в частности, здания для транспорта, перевозящего использованное ядерное топливо, по спецзданию, где размещают ядерное топливо и хранилищах, по новому учебному корпусу, по зданию, где расположен центральный мониторинговый пункт.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что, несмотря на то, что прошлые обстрелы не повлекли за собой ядерной чрезвычайной ситуации, они представляют постоянную угрозу для ядерной безопасности.

Отмечают, что члены миссии видели российские военные грузовики на первом этаже машинных залов первого и второго энергоблоков, а также под соединяющими реакторы эстакадами. Они просят забрать эту технику из ЗАЭС.

Кроме морального давления на работников ЗАЭС со стороны оккупантов, штат на станции истощен из-за того, что часто персонал вынужден работать сверхурочно. К тому же россияне не предоставляют персоналу полный доступ к абсолютно всем помещениям станции.

Также МАГАТЭ рекомендует восстановить эту систему аварийного реагирования на станции.

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