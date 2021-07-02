Более 160 нарушений за сутки: ОБСЕ зафиксировала обстрелы из минометов, пулеметов и взрывы

2 июля 2021 , 08:52
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отчет ОБСЕ

Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о 162 нарушениях режима тишины на Донбассе. За прошедшие сутки наблюдатели потеряли свой беспилотник.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали многочисленные взрывы, обстрелы из минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Соответствующие данные они отметили в официальном отчете.

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Нарушения на Донбассе

В Донецкой области СММ зафиксировала 78 нарушений режима прекращения огня, в том числе 43 взрыва. Большинство нарушений произошли в районе Западного, что неподконтрольно украинскому правительству. Там насчитали:

  • 33 выстрела из миномета,
  • 2 из крупнокалиберных пулеметов,
  • 34 выстрела из стрелкового оружия.

Нарушения связывают с учениями боевиков.

В Луганской области Миссия зафиксировала 84 нарушения режима прекращения огня, в том числе 36 взрывов.

К тому же за прошедшие сутки мониторинговая миссия потеряла свой беспилотник. Как сообщают наблюдатели, его глушили в подконтрольной правительству Степановке Донецкой области.

Важно! Российские наемники днем ​​1 июля обстреляли позиции Вооруженных сил Украины возле Широкиного. Из-за этого один наш защитник получил ранения, его экстренно госпитализировали. Его состояние – средней тяжести.

Всего по диаграмме, которую предоставляет ОБСЕ, видно, что количество обстрелов за прошедшие сутки было меньше, чем за последние 7 дней.


Количество нарушений на Донбассе / Скриншот

Как прошли сутки на Донбассе: отчет ООС

  • В штабе ООС сообщают, что прошедшие сутки в зоне боевых действий были особенно неспокойны.
  • По данным ВСУ, боевики нарушили режим тишины до 26 раз.
  • Они стреляли из минометов 120 и 82 калибра, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и тому подобное.
  • Возле Золотого-4 враг применял беспилотник, чтобы сбросить выстрелы ВОГ-17 – осколочные гранаты.
  • Российские наемники прибегли к циничным действиям и обстреляли мирные районы Авдеевки. В результате один дом загорелся.
Автор: Вероніка Климська