Более 160 нарушений за сутки: ОБСЕ зафиксировала обстрелы из минометов, пулеметов и взрывы

Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о 162 нарушениях режима тишины на Донбассе. За прошедшие сутки наблюдатели потеряли свой беспилотник.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали многочисленные взрывы, обстрелы из минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Соответствующие данные они отметили в официальном отчете.

Ужасно Боевики стреляют по гражданским: в Авдеевке из-за обстрела сгорел дом

Нарушения на Донбассе

В Донецкой области СММ зафиксировала 78 нарушений режима прекращения огня, в том числе 43 взрыва. Большинство нарушений произошли в районе Западного, что неподконтрольно украинскому правительству. Там насчитали:

33 выстрела из миномета,

2 из крупнокалиберных пулеметов,

34 выстрела из стрелкового оружия.

Нарушения связывают с учениями боевиков.

В Луганской области Миссия зафиксировала 84 нарушения режима прекращения огня, в том числе 36 взрывов.

К тому же за прошедшие сутки мониторинговая миссия потеряла свой беспилотник. Как сообщают наблюдатели, его глушили в подконтрольной правительству Степановке Донецкой области.

Российские наемники днем ​​1 июля обстреляли позиции Вооруженных сил Украины возле Широкиного. Из-за этого один наш защитник получил ранения , его экстренно госпитализировали. Его состояние – средней тяжести.

Всего по диаграмме, которую предоставляет ОБСЕ, видно, что количество обстрелов за прошедшие сутки было меньше, чем за последние 7 дней.



Количество нарушений на Донбассе / Скриншот

Как прошли сутки на Донбассе: отчет ООС