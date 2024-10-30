Теперь солдаты будут возвращать только 2 вещи: Минобороны упростило отчетность за имущество для военных

Министерство обороны Украины упростило механизм отчетности за имущество для военнослужащих Сил обороны. Следовательно, теперь после службы бойцы должны возвращать только каски и бронежилеты.

Об этом сообщил глава оборонного ведомства Рустем Умеров в телеграмм-канале.

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Минобороны упростило солдатам отчеты за имущество

Делаем еще один шаг в упрощении отчетности за имущество для наших военных. Отныне только бронежилет и каска должны быть возвращены после службы,

– говорится в сообщении.

Другое имущество, такое как спальники, карематы, фляги и другие вещи будут оставаться у военнослужащих.

Умеров подчеркнул, что эти изменения внедряются приказом Минобороны.

"Этих изменений очень ждали наши воины. Они должны фокусироваться на боевых задачах, а новое обмундирование мы всегда предоставим", – написал глава Минобороны.