"Отчитываются бодро, но готовятся к катастрофе": Россия – в ожидании возможных санкций Запада

В российском правительстве начали подготовку к возможному введению санкций со стороны Запада. Совещания проводились по итогам стресс-тестов российских компаний и банков.

Как пишут российские СМИ, на прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов провел серию совещаний относительно готовности отдельных секторов экономики к возможным санкциям за вторжение в Украину. На этих встречах отчитывались о ситуации в финансовом секторе, а также инфраструктуре.

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С докладами выступили представители крупных госкомпаний

С докладами перед Белоусовым выступили представители "Почты России", "Аэрофлота" и Российской железной дороги. Однако официально эту информацию ни в правительстве, ни в компаниях не подтвердили.

Что предусматривали стресс-тесты

Стресс-тесты, которые проводили в России, предусматривали отключение от SWIFT, запрет на поставки западного программного обеспечения, серверов и другого высокотехнологичного оборудования.

Отчитываются все бодро, но в личных разговорах говорят – катастрофа,

– поделился собеседник издания.

Если введут ограничения на конвертацию рубля в иностранную валюту, то у российских банков точно возникнет проблема с рефинансированием внешнего долга.

Стресс-тесты провел не только Сбербанк, но и другие крупные банки России. Что касается инфраструктуры, то, говорят источники, теперь россияне будут ориентироваться исключительно на китайских подрядчиков.

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Что известно о возможных санкциях против России:

Страны Запада сообщали, что в случае вторжения России на украинскую территорию, будут введены жесткие меры.

По словам президента США Джо Байдена и премьер-министра Британии Бориса Джонсона, карательные меры начнут действовать, как только "нога российского солдата ступит на украинскую землю".

В Белом доме сообщили, что пакет санкций против России – просто "сокрушительный".

Ограничения США будут касаться ключевых секторов экономики.

В Украине, тем временем, настаивают, что антироссийские санкции должны быть превентивными – еще до вторжения. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас у Запада для этого "нет политической воли".

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