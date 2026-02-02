Циничные требования России и фальшивые "уступки": в ISW предостерегли Украину от стратегических ошибок

В Институте изучения войны оценили требования Кремля во время переговоров. Аналитики считают, что Россия и в дальнейшем будет требовать то, что станет стратегической ошибкой для Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Чего хочет Россия на переговорах?

Оккупанты по-прежнему требуют отдать им весь Донбасс.

Российские официальные лица, вероятно, будут продолжать добиваться от Украины отказа от всей Донецкой области как умеренной позиции и значительной "уступки", чтобы получить уступки, которые в конечном итоге будут стратегически вредными для Украины. ISW продолжает считать, что отдать России остальную часть Донецкой области будет стратегической ошибкой, поскольку Россия вряд ли сможет быстро или легко захватить эту территорию, но потом окажется в более выгодном положении для возобновления атак против Украины в будущем,

– подчеркнули аналитики.

К тому же россияне могут делать вид, что готовы уступить по заморозке линии фронта на юге Украины. Это, по мнению оккупантов, должно предотвратить дальнейшие американо-украинские дискуссии о демилитаризованной или экономической зоне в неоккупированных районах Донецкой области.

"Россия пытается изобразить себя перед внешней аудиторией как желающего переговорщика, чтобы получить контроль над всей Донецкой областью дипломатическими средствами", – объяснили в ISW.

Чтобы склонить Трампа на свою сторону, враг продолжает использовать вопросы, не связанные с войной в Украине. Например, Лавров в своем интервью говорил, что Россия такая же большая, как и США, но Европа хочет рассорить эти страны.

Заявления Лаврова от 1 февраля имеют целью использовать перспективы экономических соглашений или переговоров о стратегических вооружениях, чтобы побудить Трампа уступить требованиям России по Украине, включая требования Кремля относительно того, чтобы Соединенные Штаты не привлекали Европу к мирному процессу,

– убеждены в ISW.

Когда следующий раунд переговоров?