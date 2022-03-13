Силы обороны Украины смогли стабилизировать ситуацию в отдельных направлениях, – Генштаб

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в отдельных регионах страны. Речь идет в частности о Южном, Восточном и Северном направлении.

В то же время сообщается, что Вооруженные Силы Украины совершают отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов.

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На каких направлениях осуществляются оборонные операции

Согласно сведению Генштаба, группировки сил обороны продолжают вести оборонную операцию на:

Южном,

Восточном,

Северном направлениях.

Вооруженные Силы активно ведут оборонительные бои, осуществляют прикрытие государственной границы и морского побережья государства. Кроме того, одна из задач – укрепление территориальной обороны. Таким образом, армии удалось стабилизировать ситуацию.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжает отражать атаки врага.

Осуществляется отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск,

– сообщил Генштаб.

Тем временем враг сосредоточил основные усилия на продвижении в направлении Кривого Рога.

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